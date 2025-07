Sindicaliștii critică pachetul de măsuri fiscale anunțat de premierul Bolojan

Vicepreședintele BNS, Mircea Burlacu: „Nu cred că poate să regleze cu noi îngheţarea pensiilor, că nu noi hotărâm îngheţarea pensiilor, a salariilor. Chestiunea asta e cusută cu aţă albă. El vine şi ne face bine cu forţa şi pe noi nu ne întreabă?”



BNS atrage atenția că măsuri precum majorarea TVA vor adânci inflația și vor scădea puterea reală de cumpărare a lucrătorilor, fără ca firmele să fie afectate în mod real.



Vicepreședintele BNS, Mircea Burlacu: „Toată povara se duce în spinarea noastră, a consumatorului final. Pe noi, sindicatele, ne ignoră. I-am cerut de o lună dialog. Nu așa se guvernează. Au făcut dezmăţ pe bani publici, pentru că nu suntem noi vinovaţi, lucrătorii şi sindicaliştii de ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, iar acum noi trebuie să acoperim gaura din buget. Suntem de acord că e greu. Am cerut de acum o lună să ne aşezăm la masă şi să gândim pachete de măsuri cu priorităţi, să ne asumăm împreună printr-un pact naţional tripartit salvarea bugetului. Dar nu aşa!”



Blocul Național Sindical solicită consultări reale, transparență și solidaritate în deciziile care afectează întreaga societate! Vom reveni pe acest subiect în urma consultărilor interne cu sindicatele și federațiil afiliate BNS.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri pachetul fiscal privind reducerea deficitului bugetar, pentru care Guvernul își va asuma răspunderea săptămâna viitoare.

Printre măsurile prevăzute se numără:



* pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne plafonate și în 2026



* reașezarea TVA la două cote, de 11% și de 21%, și creșterea accizelor pentru băuturi alcoolice și combustibili. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice, apa și canalizarea, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc, energia termică. Și în industria HORECA propunerea e să rămână deocamdată la acest nivel. O altă măsură este creșterea accizelor cu 10% pentru băuturi alcoolice, pentru combustibili. Va crește și acciza pentru țigări



* aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la pensiile de peste 3.000 de lei



* creșterea normei didactice cu două ore în învățământul preuniversitar și în cel universitar



* bursele de merit vor fi acordate într-un număr limitat, iar cele sociale - pe criterii.



Pachetul prezentat de premier va fi pus în transparență decizională în cursul zilei de joi.



„Ne propunem că, până la finalul acestei săptămâni, să facem consultările publice de rigoare și cel mai târziu marți, săptămâna viitoare, când avem ședința miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană, Consiliul ECOFIN, să avem acest pachet adoptat și ne propunem să îl punem în practică, prin asumarea răspunderii Guvernului în cursul săptămânii viitoare, a anunțat șeful Guvernului.



Acesta a explicat că, dacă nu s-ar lua aceste măsuri, ar exista riscul intrării României în incapacitate de plată.



„Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român, creditorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem să funcționăm altfel, nu ne-ar împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționate de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. (...) Din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățeni, România a cheltuit cam 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus, pe care evident că i-a împrumutat. Vă rog să vă gândiți dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 30% mai mult decât veniturile pe care le câștigă cât ar putea rezista și extrapolați această situație la nivelul unei țări și înțelegeți în ce situație este România”, a explicat premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News