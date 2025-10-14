Serviciile ruse acuză mai mulți opozanți ai lui Putin de complot pentru „preluarea violentă a puterii” și terorism

Serviciile ruse de securitate (FSB) au deschis un dosar penal vizând membri notorii ai opoziției, printre care șahistul și criticul regimului, Gari Kasparov, și fostul oligarh Mihail Hodorkovski, acuzați de „preluarea puterii prin forță” și de terorism, relatează Moscow Times.

Ancheta extinsă include nume cunoscute ale disidenței ruse

Ancheta extinsă include nume cunoscute ale disidenței ruse: fostul prim-ministru Mihail Kasianov şi opozantul Vladimir Kara-Murza, care a fost otrăvit de două ori cu Noviciok, conform comunicărilor.

Lista persoanelor vizate de FSB pentru presupuse comploturi împotriva ordinii constituționale cuprinde, de asemeni, politicieni și activişti precum Dmitri Gudkov, Leonid Gozman, Maxim Reznik şi Anastasia Șevcenko.

"Comitetul Anti-Război al Rusiei". FSB notează că grupul a fost declarat "indezirabil"

Pe lângă aceștia, ancheta îl vizează şi pe fostul vicepreședinte al Băncii Centrale, Serghei Aleksașenko, economistul Serghei Guriev, oameni de afaceri precum Boris Zimin, Evgheni Chihvarkin şi Mihail Kokorich.

Pe listă sunt trecute și figuri din mediul cultural şi publicistic: politologul Ekaterina Șulman, artistul Marat Gelman, publicistul Viktor Șenderovici, jurnaliștii Evgheni Kiselev şi Kiril Martinov, avocata Elena Lukianova, actorul Artur Smolianinov, istoricul Iuri Pivovarov, omul de ştiinţă Konstantin Ciumakov, biologul Evgheni Kunin şi „alte persoane neidentificate”.

Toate aceste persoane sunt asociate cu „Comitetul Anti-Război al Rusiei”, platformă înființată în 2022, după începutul invaziei ruse în Ucraina. FSB notează că grupul a fost declarat „indezirabil” pe teritoriul Rusiei pe 22 ianuarie 2024.

Potrivit Codului penal rus, cei acuzaţi de complot pentru preluarea puterii riscă pedepse până la detenţie pe viaţă

Consecinţele juridice pot fi extreme. Potrivit Codului penal rus, cei acuzaţi de complot pentru preluarea puterii riscă pedepse până la detenţie pe viaţă, iar pentru apeluri publice la activităţi „teroriste”, un capăt de acuzare pus în sarcina lui Hodorkovski, există pedepse de până la 15 ani de închisoare.

În comunicatul anchetatorilor, FSB susţine că Hodorkovski şi alţi fondatori ai comitetului ar finanţa „unităţi naţionaliste paramilitare ucrainene”, organizaţii pe care Rusia le cataloghează drept teroriste, şi ar desfăşura activităţi de recrutare pentru a folosi aceste persoane într-un presupus plan de „preluare a puterii în Rusia prin forţă”.

Moscow Times este sursa iniţială a relatării, potrivit căreia dosarul a fost deschis şi că ancheta vizează un număr larg de opozanţi şi personalităţi publice.