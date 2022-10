Șeful agenției de securitate cibernetică din Germania, revocat din funcție pentru că ar fi omul Moscovei

Ministrul de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, vrea să îl destituie pe şeful Biroului federal pentru securitatea informaţiei (BSI), Arne Schonbohm, ca urmare a posibilelor legături ale acestuia cu oameni implicaţi în serviciile secrete ruse, au relatat duminică media germane, citând surse guvernamentale, transmite Agerpres, citând Reuters şi AFP.



Schonbohm a fost fondatorul unei asociaţii care este membră a unei companii germane ce este subsidiară a unei firme de securitate cibernetică ruse create de un fost angajat al KGB, potrivit media germane. Contactate de Reuters, Ministerul de Interne german şi BSI nu au făcut deocamdată comentarii pe acest subiect.



Aceste acuzaţii trebuie să fie investigate în mod decisiv, a declarat şeful comisiei parlamentare de control a activităţii serviciilor de informaţii germane, Konstantin von Notz.

Traian Băsescu: Moscova și-a activat conservele/ Replica lui Cozmin Gușă: Pe mine m-au verificat CIA-ul și NSA-ul. Am fost la Casa Albă ca persoană fizică

Traian Băsescu a fost întrebat la Realitatea Plus despre întâmplarea de ieri din Parlamentul European, atunci când i s-a întrerupt microfonul în timp ce citea o listă cu lideri europeni care ar fi vânduţi lui Putin. Fostul președinte a fost întrebat dacă a deranjat pe cineva cu cele spuse și din acest motiv ar fi fost întrerupt.

"Nu, categoric nu. Este vorba despre expirarea timpului alocat și m-au oprit. Eu am gestionat prost timpul", a spus Băsescu în cadrul emisiunii "Deschide Lumea" de la Realitatea Plus.

"Pe lista aceea se aflau și nume românești?", l-a întrebat Raluca Țicmeanu.

"Nu. Eu nu am acceptat să intru în direct pentru a discuta despre declarațiile mele pentru că mi-am promis de câteva luni să nu am niciun fel de ieșire publică. Am fost de acord să intervin în cazul în care în discuție sunt acuzațiile omului Moscovei, ale lui Gușă sau acuzații precum că eu sunt omul Moscovei, deci pentru asta am intrat", a spus Traian Băsescu.

"Atunci lămuriți-ne ce s-a întâmplat cu aceste acuzații care au apărut în spațiul public după ancheta de la DIICOT. Ați avut vreo afacere care să fi avut vreo legătură cu oameni de la Moscova sau cu Moscova?", a întrebat Raluca Țicmeanu.

"Da, am avut câteva afaceri și anume afaceri cu Moscova, ca să fim foarte clari. Cea mai importantă a fost scutul de la Deveselu, pe urmă a fost baza militară americană de la Kogălniceanu, pe urmă a fost baza americană aeriană de la Turda..., deci toate astea le-am făcut cu Moscova, aducând Rusiei americani în România. Acuzațiile sunt de un ridicol fără margini și, bineînțeles, am semnat cu Putin parteneriatul strategic pentru secolul XXI. E adevărat că îl chema Obama, nu Putin, dar acuzațiile astea le fac oameni controlați de Moscova. Moscova și-a activat conservele... fie că e vorba de Gușă, și eu sunt obligat să răspund", a spus fostul președinte.

"O să vă dau o explicație și pentru fiica mea. NIS are circa 180 de stații de benzină cumpărate în România. Pentru 5 din aceste 180 notarul care a validat tranzacția a fost fiica mea, dar a făcut-o cu NIS, habar nu a avut că e Gazpromul în spate și dacă ar fi avut, unde era problema? E notar, s-au prezentat acte legale, cinci benzinării au fost vândute utilizând notariatul fiicei mele", a afirmat Traian Băsescu. Vezi mai mult AICI.

