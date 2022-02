Se scumpeşte berea! Românii beau în medie peste 100 de litri de bere pe an. Suntem fruntași în Europa

Al treilea mare producător din lume va creşte preţurile berii pentru a compensa creşterea costurilor materiilor prime, ceea ce ar putea afecta vânzările în acest an. Costurile pe hectolitru au crescut cu 10-12% anul trecut, din cauza preţurilor mai mari ale mărfurilor şi transportului.

Compania daneză îşi propune să compenseze costurile crescute prin creşterea preţurilor, deşi acest lucru ar putea avea "un impact negativ asupra consumului de bere". Carlsberg se aşteaptă ca profitul organic din exploatare să crească cu 0-7% în 2022, comparativ cu 12,5% anul trecut. ”Costurile semnificativ mai mari ale materiilor prime şi impactul continuu al Covid-19 vor crea dificultăţi în 2022”, a spus directorul executiv Cees 't Hart.

România se află pe locul 3 în Europa la consumul de bere

La noi, la români, iarna e ca vara când vine vorba de bere. Suntem pe locul trei în Europa la consum, după cehi şi austrieci. Pasionaţii obişnuiesc să o aibă pe masă nu doar de sărbători sau când sunt meciuri importante ci în fiecare zi, după o masă copioasă. Mai nou, românii au început să-I copieze pe nordici şi să o bea şi fiartă, ca pe ţuică, mai ales în sezonul rece.

Fruntaşi în UE nu doar la consumul de alcool dar şi la cele mai mici preţuri la băutură

Românul nu e român dacă nu are una mică la masă. Doar că, din cauza nivelului de trai scăzut, cei mai mulţi se mulţumesc cu băutură ieftină, necalitativă. Nu puţini sunt cei care consideră că atâta vreme cât face bule şi spumă în pahar se cheamă că e bere, indiferent de calitate sau de condiţiile în care se fabrică. Statisticile arată că în România se bea cea mai ieftină bere, în jurul a 2-3 lei doza sau sticla de 500ml. La chestionarul de la sfârşitul anului trecut mulţi dintre cei intervievaţi au răspuns că nu-şi permit decât foarte rar o bere Leffe sau o bere brună/neagră care, de regulă, e cu câţiva lei mai scumpă. Berea originală nemţească are, de asemenea, preţuri ceva mai piperate pe care doar unii au tragere de inimă să le suporte în schimbul unei plăceri de moment. Şi berile artizanale cu preţuri de la 7 lei în sus/sticla sunt evitate de cei mai mulţi. Cert este că berea autohtonă românească este la mare căutare şi asta nu e deloc un lucru rău pentru economie. Ne înecăm amarul în pahar şi o facem pe bani puţini. Cât mai puţini. Bere să fie! În ultimul an, consumul de bere în România a crescut alarmant, ceea ce ne situează pe loc fruntaş în Europa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News