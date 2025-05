Scenă bizară la Tirana, un nou viral. Erdogan i-a ținut degetul lui Macron timp de 13 secunde în fața presei. Gesturile de putere explicate de un specialist (VIDEO)

La reuniunea Comunității Politice Europene desfășurată vineri în capitala Albaniei, Tirana, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au fost implicați într-un schimb de gesturi neobișnuit, care a atras imediat atenția presei internaționale, potrivit publicației Le Figaro.

Scena s-a derulat în timpul unui salut formal între cei doi lideri, însă interacțiunea s-a transformat rapid într-un episod ciudat. După strângerea de mână inițială, în care Macron a încercat să suprapună și cealaltă mână, Erdogan a continuat să prindă mai multe degete ale lui Macron, iar în cele din urmă a rămas ținând doar degetul mijlociu al președintelui francez. Acest gest neobișnuit a fost însoțit de câteva cuvinte adresate de liderul turc, în timp ce Macron, vizibil stânjenit, a încercat să păstreze o expresie zâmbitoare. Timp de aproximativ zece secunde, scena s-a prelungit, devenind tot mai incomodă.

Deși momentul a fost surprins dintr-un unghi lateral, reacția lui Macron este vizibilă: după ce Erdogan i-a dat drumul, acesta a pus mâna pe un scaun apropiat, gest ce părea să indice dorința de a evita o reluare a interacțiunii. În cele din urmă, cei doi lideri au încheiat schimbul cu o strângere de mână fermă și un zâmbet forțat în fața camerelor de luat vederi.

Conținutul replicilor dintre cei doi nu a fost clarificat, presa prezentă la fața locului neputând surprinde dialogul. Cu toate acestea, secvența filmată a fost difuzată de postul turc En Son Haber, fiind rapid redistribuită pe rețelele sociale, unde a stârnit numeroase reacții.

Un val de comentarii ironice și critice a apărut în mediul online, mulți utilizatori sugerând că Macron a fost umilit. Printre vocile critice s-a numărat și Florian Philippot, fost europarlamentar și lider al partidului Les Patriotes, care a scris pe platforma X: „Macron este o calamitate”. Alți utilizatori au adăugat remarci dure precum: „Macron nu este nici iubit, nici temut, nici respectat de nimeni”, întrebând retoric dacă Erdogan ar fi avut curajul să repete gestul în fața lui Donald Trump sau Vladimir Putin.

Adrien Rivière, specialist în comunicare și discurs public, a oferit o interpretare simbolică a gestului liderului turc. În opinia sa, Erdogan a perceput ocazia ca pe un moment strategic pentru a-și afirma autoritatea. „Și-a dat seama la momentul respectiv că era ceva de făcut, că era un joc de putere și că el vrea să-l câștige. Nu știu dacă a înțeles greșit gestul lui Emmanuel Macron, dar știa că fotografia va ajunge în presă. De aceea nu se grăbește: este caricatural și trage de timp pentru a transmite un mesaj”, a declarat expertul.

Referindu-se la suprapunerea mâinilor celor doi, Rivière explică faptul că acest gest este frecvent întâlnit în rândul celor mai în vârstă sau al liderilor care vor să arate controlul asupra situației: „Este un gest de control, ca și cum ai pune un sigiliu pe un plic”. El a menționat și că prinderea degetului mijlociu al lui Macron a fost, probabil, o întâmplare: „Dacă Erdogan ar fi avut mâna, probabil că i-ar fi strâns-o tare, așa cum obișnuiește Trump să facă. Dar el a reușit să obțină doar degetul”.

Totuși, Rivière recunoaște că întreaga situație nu a fost una confortabilă pentru liderul de la Paris. „În viața de zi cu zi, dacă cineva îți vorbește și tu nu asculți sau nu răspunzi, acesta este sfârșitul unei conversații. Așadar, gesturile sunt cele care vorbesc. Erdogan a vrut să își marcheze teritoriul, așa că i-a arătat clar lui Macron că este blocat. Mai ales că nu se putea da la o parte violent”, a mai spus el. În concluzie, expertul consideră că acest contact prelungit și neobișnuit a avut o încărcătură simbolică majoră: „Nu ții degetul unui președinte timp de treisprezece secunde la un moment dat”, a punctat Rivière.

