Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără

O ”anchetă” de presă a pus sub lupă o companie din Câmpina. Doar că respectiva investigație a făcut o mare confuzie între cifre. Le-a amestecat până au ieșit acuzații grave în contextul unor achiziții majore din fonduri europene.

În 2023, a fost demarat un program prin care Consiliile Județene din toată România au primit finanțare pentru a achiziționa microbuze electrice pentru transportul elevilor la școală. O companie, Aveuro Internațional din Câmpina, a omului de afaceri Vlad Papuc, a intrat în atenția publică după ce a câștigat peste 35 de contracte, a căror valoare se ridică la 135 de milioane de euro. Principala critică a vizat prețul de vânzare. I s-a imputat că ar fi achiziționat modelul Ford E-Transit la 100.000 de euro și l-ar fi vândut CJ-urilor la un preț cel puțin dublu. În plus, caietele de sarcini ar ridica semne de întrebare în contextul în care apar prevederi diferite de la județ la județ, care ar fi de natură a favoriza un câștigător sau altul.

Un fost șef de CJ, din Maramureș, deputatul Ionel Bogdan, a precizată că dezbaterea este alimentată de informații alăturate, complet eronate. ”Se pun alături prețuri cu TVA și prețuri fără TVA. Inițial se vorbea de microbuze mici, de 8+1 locuri, dar peste 90% dintre localități au cerut vehicule de 16+1 locuri. Sunt mai scumpe, dar răspund mai bine nevoilor reale” a lămurit el.

Și Consiliile Județene Vaslui și Mureș au respins speculațiile, precizând că procedurile au fost transparente și verificate de instituțiile competente, inclusiv ANAP și CNSC. CJ Mureș a explicat că, pentru cele 31 de microbuze cumpărate de la Aveuro Internațional, la un preț mediu de 970.000 de lei fără TVA, licitația a fost deschisă tuturor, iar condițiile tehnice au stabilit doar o lungime minimă, nu și una maximă.

Confuzie între microbuzele cu 8 locuri și cele cu 16

”Conform informațiilor publice, inițial, proiectul european viza achiziția a 3.200 de autovehicule de 8 locuri. Însă, ulterior, în septembrie 2023, proiectul a fost modificat pentru a include și microbuze de 16+1 locuri. Costurile acestora fiind cel puțin duble față de bugetul estimat pe mașină, numărul total de microbuze a scăzut la 1.300. Așadar, s-a schimbat, practic, obiectul finanțării. Diversele materiale media care afirmă că s-ar fi putut cumpăra un număr dublu de microbuze pleacă de la niște date care priveau microbuze de 8 locuri. Or, în practică, consiliile județene au cumpărat majoritar microbuze de 16 locuri. Pentru noi, a fost un efort mult mai mai complex și costisitor, pentru că a trebuit să omologăm atât modelul de 8 locuri, cât și pe cel de 16 locuri, pentru a fi pregătiți” a explicat și Vlad Papuc, pentru oglindadeazi.ro.

