"Salvatorul Anului" - titlul primit de un paramedic din cadrul ISU, de Ziua Națională a României

Plutonierul adjutant şef Cornel Ghincea, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Giurgiu, este "Salvatorul de Onoare al anului". Insigna onorifică i-a fost acordată, joi, cu ocazia Zilei Naţionale a României, prin ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, transmite Agerpres.

Cum a salvat viața unei fetițe de un an





Distincţia i-a fost oferită întrucât paramedicul s-a remarcat prin performanţe profesionale deosebite, a dat dovadă de curaj, promptitudine şi stăpânire de sine atunci când viaţa unei fetiţe de un an şi opt luni din localitatea Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, a fost în pericol, din cauza obstrucţiei căilor respiratorii.



"La finalul lunii septembrie din acest an, eram în timpul liber şi mă aflam în localitatea Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu. Mă oprisem să vorbesc cu un cetăţean, când am auzit ţipete dintr-o curte. Era o bunică ce avea un copil în braţe şi cerea ajutor pentru că fetiţa nu respira. Am mers imediat lângă bătrână şi am luat copilul în braţe. Fetiţa era inertă, nu respira şi era vânătă. Primul meu gând a fost acela că s-a înecat cu ceva şi am început manevrele ce se aplică în caz de obstrucţie a căilor respiratorii. Ca paramedic SMURD, ştiam că trebuie acţionat cât mai repede. Secundele mi s-au părut atât de lungi şi tot ce îmi doream era ca fetiţa să reacţioneze. O aşezasem cu pieptul în palma mea, când i-am simţit inima bătând, iar când a început să plângă, am fost cel mai fericit om de pe pământ. Nu pot descrie în cuvinte acea senzaţie", a declarat paramedicul giurgiuvean.



Pe tot parcursul manevrelor de resuscitare, localnicii au sunat la 112. Starea fetiţei se îmbunătăţise, dar avea nevoie, în continuare, de supraveghere şi asistenţă medicală.



Micuţa a fost preluată de ambulanţă şi transportată la un spital de pediatrie din Bucureşti. Paramedicul a ţinut legătura cu familia şi aflat că fetiţa se simte bine.

Cornel Ghincea: Mândria de a fi român se citea pe feţele camarazilor





Plutonierul adjutant şef Cornel Ghincea are 48 de ani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Detaşamentului de Pompieri Giurgiu din cadrul ISU Giurgiu din anul 2007. În perioada 1997-2007, el a lucrat la Muzeul Judeţean Giurgiu.



"Şi când lucram în cadrul muzeului, ziua de 1 Decembrie avea o însemnătate istorică pentru mine, dar abia când am participat pentru prima dată, în haină militară, la parada de 1 Decembrie, am simţit cu adevărat solemnitatea şi importanţa acestei zile. Mândria de a fi român se citea pe feţele camarazilor. Tricolorul flutura în vânt, parca sărbătorind şi el unirea neamului", a mai spus Cornel Ghincea.



Paramedicul giurgiuvean are o fiică în vârstă de 23 de ani, de care este foarte mândru. Aceasta este studentă la master, la Universitatea Politehnică, Facultatea de Inginerie Electrică.

Calendar Creștin Ortodox. Ce sărbătoare este azi, 1 decembrie 2022, de Ziua Națională a României

Pe data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, sunt prăznuiți Sfântul Proroc Naum și Cuviosul Filaret Milostivul. Sfântul Proroc Naum era din Elcheseea, din seminţia lui Simeon. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Le-a vestit ninivitenilor că cetatea lor va pieri. Ninivitenii, care se pocăiseră în urma propovăduirii lui Iona, au revenit după puţin timp la faptele cele rele. Cetatea Ninive a fost cufundată în urma unui cutremur într-un iezer, după cum vestise Sfântul Naum. El a trecut la cele veşnice la 45 de ani. Numele său se tâlcuieşte "odihnă" sau "mângâiere", scrie crestinortodox.ro. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News