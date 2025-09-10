SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu

Într-un comunicat transmis miercuri, Societatea Națională a Sării (SALROM) susține că dezastrul natural produs la Salina Praid nu are legătură cu activitatea companiei, ci cu lipsa de intervenție a Ministerului Economiei, care ar fi trebuit să închidă minele istorice din zonă.

"Dezastrul natural de la Salina Praid Evenimentul de la Salina Praid a fost un dezastru natural, cauzat de creșterea debitului Pârâului Corund de peste 100 de ori față de debitul său normal, ceea ce a generat efecte imprevizibile și de amploare asupra salinei. Este important de subliniat că acest eveniment nu a fost cauzat de inactivitatea companiei, iar în urma sa nu există niciun prejudiciu dovedit și cuantificabil. Salrom a intervenit imediat și a acționat cu responsabilitate pentru a gestiona consecințele, protejând atât integritatea angajaților, cât și interesele comunității locale.

SALROM: Închiderea minelor istorice vechi este în atributul ministerului

Din postura de ministru, domnul Miruță, ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu, conform căreia închiderea minelor istorice vechi este în atributul atât al ministerului, cât și a unei societăți aflată în directa subordine a domniei sale, potrivit art. 56 lit. k din Legea Minelor nr. 85/2003.

Ori, în cazul Salinei Praid, apa a pătruns în actuala exploatare exact prin minele istorice care nu au beneficiat, din partea ministerului de resort, de „executarea lucrărilor de conservare/închidere a minelor sau a carierelor aparținând companiilor și societăților naționale miniere, precum și a minelor sau a carierelor, a lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și care nu fac obiectul unei licențe și asigură monitorizarea factorilor de mediu postînchidere”", se arată în comunicatul SALROM.

Precizăm că potrivit unei informări transmise miercuri de Instituţia Prefectului judeţului Harghita, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, în contextul situaţiei de urgenţă provocate de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund. Vezi mai mult AICI.

Ieri, ministrul Economiei, Radu Miruță, a acuzat conducerea SALROM că se folosește de tertipuri juridice pentru a rămâne în funcții, în ciuda prejudiciului produs la Praid. Ministrul a spus că din acest motiv statul român a ajuns să se judece cu propria companie.

