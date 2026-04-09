Rutte explică momentul "daddy" ca o eroare de traducere în cazul lui Trump
Data publicării: 22:18 09 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

mark rutte si donald trump Foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte, a explicat joi că remarca sa controversată de anul trecut, în care s-a referit la preşedintele SUA, Donald Trump, ca la "daddy" ("tati") s-a datorat unei erori de traducere în limba engleză, potrivit EFE.

În cadrul unui forum la Washington, Rutte a fost întrebat dacă îl mai consideră pe Trump "daddy" al său, după întâlnirea pe care au avut-o miercuri la Casa Albă, în cadrul căreia preşedintele SUA şi-a exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii NATO din cauza lipsei lor de implicare în războiul din Iran.

"Cât priveşte 'daddy', a fost o problemă de limbaj", a răspuns Rutte, tratând întrebarea cu umor.

Cum a apărut expresia

Episodul datează din timpul unei întâlniri între cei doi la Haga, în luna iunie a anului trecut. În timp ce Trump considera că Israelul şi Iranul erau "ca doi copii în curtea şcolii; se ceartă aprig, apoi se opresc", Rutte l-a întrerupt pentru a spune: "Şi atunci tati (Trump) trebuie uneori să folosească un limbaj dur pentru a-i face să se oprească".

Rutte a explicat joi că nu se referea la Trump ca la "tati" al său: "În olandeză, traducerea cuvântului "daddy" ar fi "tată", dar, desigur, cuvântul 'tati' are o conotaţie specială şi acum va trebui să trăiesc cu asta tot restul vieţii", a spus el râzând.

Secretarul general a adăugat că episodul a devenit viral pentru că Trump l-a tratat cu umor şi a "brodat" pe seama lui.

"Aşa se întâmplă când nu eşti vorbitor nativ: faci greşeli. Dar a fost amuzant, şi de aceea îmi place de el (Trump)", a concluzionat acesta.

Critici din spațiul public

Criticii lui Rutte au interpretat comentariul său ca pe o demonstraţie nepotrivită de adulare faţă de liderul de la Casa Albă.

Trump şi-a intensificat recent criticile la adresa NATO din cauza refuzului aliaţilor de a se alătura unei coaliţii militare menite să deblocheze strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran ca represalii pentru atacurile americane.

După întâlnirea cu Rutte de miercuri, Trump a atacat din nou NATO, acuzând-o că nu a fost "prezentă" atunci când Washingtonul avea nevoie de ea. 

