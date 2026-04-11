Rusia și Ucraina se atacă cu drone înainte de armistițiul de Paște
Data publicării: 13:58 11 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Rusia şi Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de un scurt armistiţiu pentru Paştele ortodox, anunţat de preşedintele rus Vladimir Putin şi acceptat de omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Preşedintele ucrainean a avertizat însă sâmbătă că Kievul va riposta în acelaşi fel pentru orice încălcare a armistiţiului. "Ucraina va respecta armistiţiul şi va riposta strict cu lovituri similare. Absenţa atacurilor aeriene, terestre şi maritime ale Rusiei va însemna că nu va exista niciun răspuns din partea noastră", a scris el într-un mesaj pe X.

Patru morți în Ucraina după atacurile rusești

În Ucraina, vizată de cel puţin 160 de drone lansate de Rusia, patru persoane au fost ucise în atacuri în estul şi sudul ţării, conform Kievului.

Regiunea sudică Odesa a fost cea mai afectată, autorităţile locale raportând moartea a două persoane într-un atac rusesc asupra unei zone rezidenţiale, precum şi daune aduse infrastructurii civile.

În regiunea Sumî (nord-est), la graniţa cu Rusia, atacuri cu drone asupra clădirilor rezidenţiale au rănit 14 locuitori.

Citește și: Kremlinul speră că SUA vor avea în curând mai mult timp să lucreze la o soluționare a conflictului din Ucraina

De cealaltă parte a frontului, un val de drone lansate de Ucraina asupra regiunii ruse Krasnodar (sud) a provocat un incendiu la un depozit de petrol şi a avariat clădiri rezidenţiale, conform autorităţilor.

De asemenea, două persoane au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene asupra unor teritorii din regiunea Doneţk aflate sub control rusesc, conform autorităţilor instalate de Moscova.

Aceste atacuri au survenit loc în timp ce Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu pe durata Paştelui ortodox, de sâmbătă la ora 16:00 (13:00 GMT) până duminică seara, conform Kremlinului.

