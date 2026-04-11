Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 175 de prizonieri de război de fiecare tabără
Data publicării: 14:57 11 Apr 2026

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 175 de prizonieri de război de fiecare tabără
Autor: Dana Mihai

volodimir zelenski ucraina Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 350 de prizonieri de război sâmbătă, 175 de fiecare parte, a anunţat Ministrul rus al Apărării, cu doar câteva ore înainte de începerea preconizată a unui armistiţiu pentru Paştele ortodox, relatează AFP şi Reuters.

"Pe 11 aprilie, 175 de militari ruşi au fost repatriaţi de pe teritoriul controlat de Kiev. În schimb, 175 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene au fost predaţi", a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat de presă publicat pe aplicaţia MAX.

Zelenski anunță și el revenirea prizonierilor ucraineni

De partea cealaltă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Kievul a adus acasă 175 de militari şi şapte civili din captivitatea rusă.

Potrivit lui Zelenski, soldaţii ucraineni au apărat ţara pe diferite fronturi, de la est la sud, adăugând că majoritatea se aflau în captivitate în Rusia din 2022.

Citește și: Rusia și Ucraina se atacă cu drone înainte de armistițiul de Paște

Rusia şi Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de un scurt armistiţiu pentru Paştele ortodox, anunţat de preşedintele rus Vladimir Putin şi acceptat de omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

