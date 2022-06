Rusia: Fostele restaurante McDonald's se redeschid sub un nou brand

Duminică marchează un nou început pentru iubitorii de fast-food din Rusia, deoarece fostele restaurante McDonald's se redeschid sub un nou brand și cu un nou proprietar, la mai bine de trei decenii de la sosirea popularului lanț occidental de fast-food. Relansarea va începe de Ziua Rusiei, o sărbătoare care celebrează independența țării, în aceeași locație emblematică din Piața Pușkin din Moscova, unde McDonald's a deschis pentru prima dată în Rusia în ianuarie 1990, anunță Reuters. La începutul anilor 1990, pe măsură ce Uniunea Sovietică se prăbușea, McDonald's a ajuns să întruchipeze dezghețarea tensiunilor din timpul Războiului Rece și a fost un vehicul pentru milioane de ruși care au gustat din mâncarea și cultura americană. Ieșirea mărcii este acum un simbol puternic al modului în care Rusia și Occidentul își întorc din nou spatele unul altuia.



Luna trecută, McDonald's a anunțat că își vinde restaurantele din Rusia unuia dintre deținătorii săi de licențe locale, Alexander Govor. Tranzacția a marcat una dintre cele mai mediatizate ieșiri din afaceri de când Rusia a trimis zeci de mii de soldați în Ucraina, pe 24 februarie. Iconicele "Arce de Aur" ale McDonald's au fost demontate în locațiile din Moscova și Sankt Petersburg, unde vor face loc unui nou logo format din doi cartofi prăjiți și o chiftea de hamburger pe un fundal verde. „Sigla înfățișează principalele simboluri ale restaurantului: două bețișoare de cartofi prăjiți galbeni și un burger galben-portocaliu. Fundalul verde al logo-ului simbolizează calitatea produselor și a serviciilor cu care sunt obișnuiți oaspeții noștri”, a anunțat un purtător de cuvânt al lanțului care a preluat afacerile McDonald's.

Ahead of its relaunch on 12 June, the new "McDonald's" has confirmed to RIA Novosti that this will be its logo



It apparently represents a burger and two French frieshttps://t.co/ZDHEy1yXYv pic.twitter.com/0CKAm0ALMQ