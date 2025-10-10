€ 5.0927
Data publicării: 11:17 10 Oct 2025

Rusia, atac cu rachete în Kiev și alte orașe: Capitala e fără curent și apă. Peste jumătate din producția de gaze din țară e distrusă
Autor: Tiberiu Vasile

atac-drone-rusia_51896200 Foto: Pixabay
 

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului și altor orașe ucrainene, provocând întreruperi majore în alimentarea cu electricitate și apă. În plus, peste jumătate din capacitatea de producție de gaze a Ucrainei a fost distrusă.

În noaptea de 10 octombrie, Ucraina a fost lovită de un atac masiv al armatei ruse, care a vizat orașe și infrastructura energetică, soldându-se cu un copil mort și 12 răniți, potrivit The Kyiv Independent. Intensitatea bombardamentelor a fost confirmată de oficialii locali, iar șeful Administrației Militare a orașului Kiev a declarat: „Au fost rachete, una după alta”.

Conform rapoartelor, atacul a avut loc în mai multe regiuni, inclusiv în Zaporijjea, unde un băiat de șapte ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite. În capitala Kiev, au fost raportate nouă răniți, dintre care cinci au fost internați, iar părți semnificative ale orașului au rămas fără electricitate. Primarul Vitali Kliciko a precizat că apărarea aeriană a Ucrainei a reacționat intens împotriva dronelor și rachetelor lansate de ruși. "În Kiev, din cauza loviturilor asupra infrastructurii critice, au loc întreruperi de curent", a adăugat edilul.

În urma atacurilor rusești, malul stâng al capitalei a rămas fără curent, iar distribuția apei potabile a fost afectată

Explozile au început în jurul orei 02:30, când jurnaliștii Kyiv Independent au relatat detonări puternice și lansarea de rachete balistice asupra capitalei. Alte explozii au fost raportate o oră mai târziu, în jurul orei 03:30. „După exploziile care tocmai au avut loc, este clar că este în desfășurare un atac cu rachete balistice. Rachete, una după alta, sistemele de apărare antiaeriană sunt active”, a explicat Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Kievului.

În urma atacurilor rusești recente, malul stâng al capitalei a rămas fără curent electric, iar distribuția apei potabile a fost afectată. În districtul Holosiivsk, un bloc de locuințe a suferit pagube semnificative, iar autoturismele din apropiere au fost cuprinse de flăcări. Totodată, în cartierul Desnianski, fragmente provenind de la o rachetă rusească doborâtă au căzut în imediata apropiere a unei clinici medicale, conform primelor informații transmise de autorități.

Situația este tragică și în Zaporijjea, unde atacurile au provocat moartea unui băiat de șapte ani și rănirea a cel puțin alte trei persoane. Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat: "Medicii au luptat pentru viața copilului până în ultimul moment, dar rănile au fost prea grave."

În Zaporijjea, oraș parțial ocupat de Rusia din 2022, atacurile au început cu drone Shahed în jurul orei 02:00, una dintre acestea lovind o clădire rezidențială și provocând un incendiu. În jurul orei 05:00, regiunea a fost lovită din nou de rachete balistice, urmate de explozii în mai multe zone.

Guvernatorul regional Ivan Fedorov a relatat: „Ferestrele au fost spulberate, acoperișurile distruse, iar mai multe locuințe au devenit nelocuibile.” Oficialii au avertizat că reparațiile vor dura zile întregi, având în vedere avarierea rețelelor de utilități și a sistemului de încălzire.

Aceste lovituri au distrus peste jumătate din capacitatea de producție de gaze naturale a Ucrainei înainte de iarnă

Ministerul Energiei al Ucrainei a confirmat că Rusia a desfășurat un atac masiv asupra infrastructurii energetice critice. „De îndată ce condițiile de siguranță o vor permite, lucrătorii din energie vor începe evaluarea pagubelor și lucrările de restabilire”, a declarat ministrul Svitlana Hrynciuk.

În ultimele săptămâni, atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile și energetice au fost intensificate, într-o pregătire pentru sezonul rece. Potrivit Bloomberg, aceste lovituri au distrus peste jumătate din capacitatea de producție de gaze naturale a Ucrainei înainte de iarnă. Serviciile de urgență se află la fața locului, evaluând amploarea pagubelor și numărul exact al victimelor, conform The Kyiv Independent

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
ucraina
razboi
rachete
kiev
