DCNews Stiri Rusia, acuzată că îi ascunde lui Putin adevăratele probleme ale țării. Răspunsul Moscovei
Data publicării: 17:21 17 Apr 2026

Rusia, acuzată că îi ascunde lui Putin adevăratele probleme ale țării. Răspunsul Moscovei
Autor: Iulia Horovei

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Preşedintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Conducerea de la Kremlin a fost acuzată de o influenceriță rusă că îi ascunde liderului Vladimir Putin adevăratele probleme ale țării, reacția Moscovei neîntârziind să apară.

Kremlinul a negat vineri, 17 aprilie, că preşedintele rus Vladimir Putin este ferit de veştile proaste, după ce o cunoscută bloggeriţă a acuzat oficiali de rang înalt neidentificaţi că nu îi spun liderului suprem al Rusiei adevărul despre problemele ţării, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Acuzațiile unei influencerițe ruse

Viktoria Bonia, o influenceriţă bine cunoscută în Rusia pentru apariţiile sale în reality show-uri televizate, a declarat săptămâna aceasta că îl susţine pe Putin şi a enumerat cinci probleme despre care, a spus ea, oficialii nu l-au informat cu onestitate pe şeful statului. Videoclipul ei a fost vizionat de peste 20 de milioane de ori, a primit peste 1,4 milioane de aprecieri şi a atras peste 75.000 de comentarii pe Instagram.

Reacția Moscovei

Întrebat vineri despre afirmaţia ei conform căreia Putin, care conduce Rusia fie ca preşedinte, fie ca prim-ministru din 1999, nu este informat despre întreaga amploare a problemelor din interiorul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că este greşită.

„Nu. Nu este aşa”, a spus Peskov. „Putin este şeful statului, iar puterile sale înseamnă că el se ocupă de cea mai largă gamă de probleme de pe ordinea de zi”, a adăugat el.

Kremlinul a făcut joi pasul neobişnuit de a recunoaşte public criticile dure din partea Viktoriei Bonia, asigurând că se lucrează deja la rezolvarea unei serii de probleme pe care aceasta le-a identificat.

Ulterior, Bonia a publicat un nou videoclip în care izbucneşte în lacrimi de bucurie şi mulţumeşte Kremlinului pentru atenţia acordată problemelor pe care le-a ridicat.

Citește și: Vladimir Putin, ieșire nervoasă în timpul întâlnirii cu responsabilii din domeniul economiei: „Aștept rapoarte și explicații"

vladimir putin
rusia
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 8 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 19 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 23 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 28 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 2 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
