Rusia, acuzată că îi ascunde lui Putin adevăratele probleme ale țării. Răspunsul Moscovei

Kremlinul a negat vineri, 17 aprilie, că preşedintele rus Vladimir Putin este ferit de veştile proaste, după ce o cunoscută bloggeriţă a acuzat oficiali de rang înalt neidentificaţi că nu îi spun liderului suprem al Rusiei adevărul despre problemele ţării, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Acuzațiile unei influencerițe ruse

Viktoria Bonia, o influenceriţă bine cunoscută în Rusia pentru apariţiile sale în reality show-uri televizate, a declarat săptămâna aceasta că îl susţine pe Putin şi a enumerat cinci probleme despre care, a spus ea, oficialii nu l-au informat cu onestitate pe şeful statului. Videoclipul ei a fost vizionat de peste 20 de milioane de ori, a primit peste 1,4 milioane de aprecieri şi a atras peste 75.000 de comentarii pe Instagram.

Reacția Moscovei

Întrebat vineri despre afirmaţia ei conform căreia Putin, care conduce Rusia fie ca preşedinte, fie ca prim-ministru din 1999, nu este informat despre întreaga amploare a problemelor din interiorul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns că este greşită.

„Nu. Nu este aşa”, a spus Peskov. „Putin este şeful statului, iar puterile sale înseamnă că el se ocupă de cea mai largă gamă de probleme de pe ordinea de zi”, a adăugat el.

Kremlinul a făcut joi pasul neobişnuit de a recunoaşte public criticile dure din partea Viktoriei Bonia, asigurând că se lucrează deja la rezolvarea unei serii de probleme pe care aceasta le-a identificat.

Ulterior, Bonia a publicat un nou videoclip în care izbucneşte în lacrimi de bucurie şi mulţumeşte Kremlinului pentru atenţia acordată problemelor pe care le-a ridicat.

