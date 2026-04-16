DCNews Stiri Vladimir Putin, ieșire nervoasă în timpul întâlnirii cu responsabilii din domeniul economiei: „Aștept rapoarte și explicații”
Data publicării: 22:11 16 Apr 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu vladimir putin, președintele Rusiei Vladimir Putin este dezamăgit de situația economiei Rusiei. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin i-a luat la rost pe responsabilii ruși din domeniul economiei.

Președintele rus Vladimir Putin i-a luat la rost în public pe principalii responsabili din sectorul economic, după ce PIB-ul Rusiei s-a contractat cu 1,8% în perioada ianuarie - februarie 2026. Potrivit lui, există o discrepanță între indicatorii macroeconomici așteptați și cei reali, așa că a cerut rapoarte detaliate privind situația economică actuală din țară, potrivit site-ului Kremlinului.

„Mă aștept să aud astăzi rapoarte detaliate despre situația economică actuală și explicații care să arate de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici este în prezent sub așteptări. Mai mult, sub așteptările nu doar ale experților și analiștilor, ci și ale propriilor previziuni ale guvernului și ale Băncii Centrale a Rusiei”, a remarcat Putin la o reuniune pe teme economice, scrie RBC.

Vladimir Putin a cerut soluții pentru economia Rusiei

În plus, președintele rus a declarat că așteaptă propuneri concrete pentru reluarea creșterii economice a țării, susținerea afacerilor și îmbunătățirea calității locurilor de muncă.

Anterior, în timpul unei alte întâlniri pe teme economice, Vladimir Putin a anunțat că producția industrială și manufacturieră a țării a scăzut. El a menționat că statisticile arată o scădere a creșterii economice timp de două luni consecutive. Mai exact, PIB-ul s-a contractat cu 1,8% în ianuarie și februarie.

Precizăm că printre principalele cauze ale stagnării economice a Rusiei se numără multitudinea de sancțiuni internaționale aplicate asupra Moscovei, lipsa acută a forței de muncă și concentrarea exclusivă a banilor pe industria de război.

vladimir putin
rusia
economie
