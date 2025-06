Rusia a dus camioane cu trupurile a 1.200 de soldați ucraineni la granița cu Ucraina. Kievul amână primirea cadavrelor / video

Rusia aşteaptă ca Ucraina să confirme că va primi cadavrele soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, în conformitate cu ceea ce s-a convenit la ultima rundă de negocieri de la Istanbul, a declarat duminică adjunctul ministrului apărării rus, general-locotenent Aleksandr Fomin, informează EFE și Agerpres.

"Aşteptăm confirmarea oficială din partea Ucrainei că predarea cadavrelor va avea loc", a declarat pentru presa rusă oficialul militar, care este şi unul dintre membrii echipei de negociatori ruşi de la Istanbul.

Fomin a regretat faptul că Ucraina nu a confirmat nici vineri, nici sâmbătă că va primi trupurile neînsufleţite ale militarilor săi.

"Există semnale că se pare că predarea va fi amânată până săptămâna viitoare", a adăugat el.

Oficialul militar a insistat că Rusia este dispusă să repatrieze peste 6.000 de cadavre, care vor fi transportate cu camioane sau trenuri.

"Nu voi comenta controversa conform căreia aceasta este o decizie politizată. Aceasta este o acţiune pur umanitară şi nu este prima. Din păcate, din ceea ce vedem, nu va fi nici ultima", a declarat Fomin.

El a transmis că partea rusă este pregătită să respecte "toate acordurile, atât în contextul restituirii cadavrelor militarilor ucraineni ucişi în luptă, cât şi în contextul schimbului de prizonieri".

Sâmbătă, şeful grupului de negocieri rus, Vladimir Medinski, a acuzat Ucraina că "amână la nesfârşit" schimbul de prizonieri de război cu vârste sub 25 de ani, grav bolnavi şi răniţi.

La rândul său, Ucraina a acuzat Rusia de manipulare în legătură cu acuzaţiile conform cărora Kievul a amânat schimbul pe termen nelimitat şi a pus sub semnul întrebării capacitatea de decizie a echipei de negociere ruse, având în vedere că nu şi-a respectat promisiunile.

"Solicităm părţii ruse să nu creeze obstacole artificiale şi declaraţii false pentru a evita returnarea prizonierilor ucraineni şi transferul propriilor lor prizonieri în Rusia", a declarat Ministerul Apărării ucrainean într-un comunicat pe Telegram.

Ministerul, al cărui şef, Rustem Umerov, conduce delegaţia ucraineană de negociatori, a acuzat că ceea ce face Rusia este încă o încercare de "face un pas înapoi" de la înţelegerile la care s-a ajuns la Istanbul, ceea ce "ridică încă o dată îndoieli cu privire la nivelul şi capacităţile echipei ruse de negociere".

În ceea ce priveşte schimbul de cadavre de militari ucişi în luptă, autorităţile ucrainene au afirmat că nu a fost încă stabilită o dată pentru acesta şi că partea rusă a recurs la "acţiuni unilaterale".

În fine, ministerul ucrainean a îndemnat Moscova "să pună capăt trucurilor murdare" şi să revină la o activitate constructivă pentru a pune în aplicare acordul "în următoarele zile".

Camioanele cu trupurile soldaților ucraineni au început să se deplaseze către graniță, a declarat duminică generalul-locotenent rus Alexander Zorin, citat de TASS și Reuters.

Ucraina neagă acuzațiile Rusiei privind amânarea schimburilor de prizonieri, acuzând Moscova că „joacă murdar”, în urma atacurilor mortale asupra Harkovului

Ucraina a respins sâmbătă acuzațiile Rusiei potrivit cărora ar fi amânat pe termen nelimitat schimburile de prizonieri, acuzând Moscova că „joacă jocuri murdare”, după ce lovituri nocturne cu rachete și bombe asupra orașului Harkiv au lăsat trei morți și 22 de răniți.

Tot sâmbătă, avioane rusești au efectuat un alt raid de bombardament asupra Harkivului, ucigând un civil și rănind peste 40 de persoane, eveniment pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit „o altă crimă brutală”.

Separat, oficialii ruși au declarat că un atac ucrainean cu dronă în regiunea Moscovei a rănit două persoane.

La o a doua rundă de negocieri pentru pace care a avut loc luni la Istanbul, cele două părți au convenit să facă noi schimburi de prizonieri și să returneze corpurile a 12.000 de soldați morți.

Totuși, consilierul Kremlinului, Vladimir Medinsky, a declarat sâmbătă că Kievul a amânat în mod neașteptat aceste schimburi pe termen nelimitat.

Aceasta a fost negată de Andriy Kovalenko, un oficial al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, care a spus că Moscova ar trebui să înceteze să mai „joace murdar” și să revină la o abordare constructivă.

„Declarațiile de azi ale părții ruse nu corespund realității sau acordurilor anterioare nici în privința schimbului de prizonieri, nici a repatrierii corpurilor”, a spus el pe aplicația Telegram.

Peste noapte, forțele ruse au folosit arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune și drone pentru a ataca ținte militare din Ucraina, lovind toate obiectivele, potrivit Ministerului rus al Apărării.

