Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an

Victor Ionescu, expert în politici publice pentru românii de pretutindeni, a subliniat importanța contribuției financiare a românilor din diaspora. El a punctat necesitatea ca statul român să întoarcă o parte din aceste resurse prin proiecte culturale și educaționale dedicate comunităților din afara țării.

Cel mai mare „investitor străin”

„Au apărut, de curând, statistici despre câți bani trimit românii din diaspora în țară. În continuare, românii de pretutindeni rămân cel mai mare investitor 'străin' în România, indiferent de vremuri. Că au fost mai bune, că au fost mai grele, ei au fost tot timpul acolo.

E normal ca statul român să redea o parte din acești bani, chiar și prin proiecte culturale pe care fie le derulează Institutul Cultural Român, fie Departamentul Românilor de Pretutindeni. Cele educaționale, pe zona de spiritualitate ș.a.m.d.”, a declarat Victor Ionescu, în cadrul dezbaterii ,,Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale’’.

Câți bani a trimis diaspora în România

„Dacă este să ne raportăm numai la cifrele oficiale, sunt peste șase miliarde de euro care au intrat anul trecut în țară de la românii de pretutindeni. Cele neoficiale ar fi undeva la peste 10 miliarde de euro. Noi finanțăm proiectele românilor de pretutindeni cu maximum 50-60 milioane de euro. Și asta după ce bugetul a crescut, în ultimii ani. Totuși, e o diferență destul de mare!

Dincolo de finanțări, cu siguranță și instituțiile românești - fie că vorbim despre bugetele ICR-ului sau al ambasadelor, cu siguranță e nevoie de mai mulți bani. Nu doar proiectele sunt cele care contează, ci și reprezentarea, participarea la diferite evenimente - sau implicarea, parteneriatele pe care aceste instituții le-ar putea face în țările respective. Ceea ce ar duce, în final, la o imagine pozitivă a României”, a mai punctat specialistul Victor Ionescu.

