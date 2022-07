România, îngropată în datorii. Prof. Coşea: În curând, nu ne vom mai putea împrumuta. Sunt două lovituri enorme

Economia României nu duduie deloc, ba chiar ne situează pe locuri fruntaşe într-un top ruşinos al datornicilor. În luna mai, Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 12,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estima o inflaţie de 6,7% pentru sfârşitul anului viitor. BNR se aştepta la accelerarea anticipată a ratei anuale a inflaţiei IPC până în iunie, în condiţiile presiunilor din partea costurilor de producţie, exacerbate de invazia Rusiei în Ucraina. Banca Centrală menţiona că aceasta este previzionat a fi urmată de o decelerare graduală, întreruptă doar temporar în trimestrul II din 2023, la ieşirea din vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale.

Previziuni sumbre

"Acum vreo două săptămâni, am atenţionat că suntem în pragul unei incapacităţi de plată tocmai pentru că, după părerea mea, vulnerabilitatea, în momentul de faţă, stă în inflaţie şi datoria publică. Am ajuns la nişte cifre absolut îngrijorătoare. În primele patru luni ale acestui an, România şi-a plătit datoria rostogolită la aproximativ 9 miliarde de lei. Până la sfârşitul anului vor fi 30 de miliarde de lei, dublu faţă de anul trecut când am plătit 16 miliarde de lei. Îndatorarea pe care o facem aproape săptămânal este la nişte dobânzi care ne situează pe primul loc în Europa şi pe locul 5 în lume. În acest ritm, ajungem în situaţia în care nu ne vom mai putea împrumuta. Degeaba facem noi programe sociale care au şi un iz electoral, să fim sinceri, atâta timp cât n-avem niciun program economic. Aceste programe sociale nu pot fi susţinute dacă economia nu performează. Şi nu performează! Sunt două lovituri enorme. Închidem industria de aluminiu, care este o industrie strategică pentru România, plus că încă nu reuşim să repornim industria de îngrăşăminte şi probabil aşa va rămâne. Nu putem să facem o comparaţie cu alte ţări. În primul rând, pentru că noi importăm mai mult decât exportăm. Iar în al doilea rând, nu suntem în zona euro" a declarat economistul Mircea Coşea la România TV.

Trăim pe datorie

Datoria guvernamentală este la 49,2% din PIB încă din luna aprilie. În acest context, profesorul de economie Mircea Coșea a fost cel care a avertizat asupra incapacității de plată invocată în declarația de mai sus. "Din punctul meu de vedere, este cel mai mare pericol pentru România acum. E mai mare decât lucrurile de care ne temem noi, cum ar fi inflaţia, seceta, consecinţele Codului Fiscal. Ceea ce se adună şi se adună ca un material exploziv e datoria publică", a precizat profesorul de macroeconomie Mircea Coşea, într-o intervenţie în exclusivitate pentru DC NEWS.

Datoria publică a statului (internă şi externă) s-a dublat în ultimii şase ani, până la 576 mld. lei (115 mld. euro) echivalent a 49% din PIB. Informațiile privind evoluția datoriei publice, activitatea pe piața primară și secundară a titlurilor de stat, precum și evoluția indicatorilor de risc utilizați în implementarea Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2021- 2023, pot fi consultate pe website-ul Ministerului Finanțelor la secțiunea Datorie Publică – Statistici și prezentări – Datorie guvernamentală.

