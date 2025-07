Riscurile ascunse ale progresului inteligenței artificiale

"Inteligența artificială și-a extins ramurile din ce în ce mai mult în ultima perioadă și începem să vedem avantajele utilizării acesteia. Într-o lume atât de agitată în care totul se vrea rezolvat repede, inteligența artificială face furori în rândul celor care vor să își rezolve singuri din treburi, făcând exceptie de specialiști. Vrei să îți sporești creativitatea, AI îți dă sugestii, vrei să îți faci singur design-ul interior al locuinței, la fel, AI îți sare în ajutor. Nu mai vorbim de setea elevilor și studenților pentru simplificarea și rezolvarea materialelor didactice. Vrei un rezumat, un eseu sau chiar o compunere personală cu câteva aspecte care să îți aparțină și restul din partea AI? Atunci AI îți servește texte consistente și bine alese.

AI se folosește în business-urile aflate deja în creștere sau cu potențial de creștere pentru că are capacitatea de a selecta pentru clienți o varietate de informații rapide. În felul acesta, un client doar scriind un cuvânt pe site-ul companiei respective, primește informații multiple despre acea căutare; fără a mai fi nevoie să discute cu personalul angajat.

Toate aceste beneficii vin la pachet cu un risc pe care oamenii deja îl simt și anume protecția datelor cu caracter personal. Se pune deja în discuție confidențialitatea informațiilor medicale atunci când AI este prezent în acea unitate medicală. Au fost cazuri în care bazele de date ale spitalelor au fost sparte și mai apoi au fost cerute răscumpărări din partea hack-erilor. Este și normal ca fiecare să își dorească acest lucru, ca datele personale să îi fie protejate. Oare mai este posibil acest lucru în perioada în care trăim?

Nevoia de reglementare a AI-o ingrijorare pertinentă?

Ideal ar fi ca organismele statului să țină pasul cu AI și să creeze filtre și sisteme de protecție a datelor astfel încât să existe o protecție mai ales pentru datele cu caracter personal, informații medicale, financiare etc. În caz contrar, ne vom simți dezgoliți în fața acestui colos numit AI.

Ne-am dorit ca totul să se deruleze pe repede înainte și a devenit posibil să ne fie filtrate toate informațiile cu o viteză uimitoare, să avem rezultate la cât mai multe probleme într-un timp record. De asemenea este important să realizăm că totul are un preț. Să ne fie servit AI o intimitate personală mai redusă? O dezgolire a propriei identități fără prea multe filtre de mascare? Sau poate doar un pas până la o plată mai generoasă din partea noastră și totodată o protecție asigurată? Aș zice că toate beneficiile AI le vom plăti iar asta o vom ști mai devreme sau mai târziu. Toate beneficiile AI vor fi incluse în costurile beneficiarilor pentru că aceste sisteme ultraștiutoare nu vor funcționa ,,pe uscat” și vor avea nevoie de o susținere financiară continuă din partea noastră."

Pro AI și anti AI

Consider că se vor contura două categorii de oameni, cei care vor prefera AI și cei care vor dori să rămână la o viață mai simplă. Dar sistemul va permite rămânerea în viață/funcțiune a celei de-a doua categorii? Așa cum mie îmi displac mașinile ultra tehnologizate și pline de displayuri, meniurile digitale din restaurante și imposibilitatea contactării unei persoane angajate a unui magazin digital, așa sunt și cei care preferă prima categorie. Este clar și chiar studiile au demonstrat-o că utilizarea tehnologiei în exces nu ne face bine. Dar cât vom putea rămâne neatinși de aceste schimbări?

Vei putea să trăiești într-o lume ultratehnologizată cu dreptul/posibilitatea de a folosi un telefon cu taste? O viață mai simplă cu picioarele pe iarba, o carte în geantă și mintea focusată pe natură și viața simplă? Pare din ce în ce mai greu acest lucru.

Igiena psihică și AI

Într-o lume în drum spre digitalizare, psihicul are de suferit dacă nu îi oferi ceea ce are nevoie. O zi în fața ecranelor nu te destinde așa cum face natura. Studiile arată că întreruperea folosirii tehnologiei cu minim 2 ore înainte de culcare te face să dormi și să te trezești mai bine. Totodată utilizarea tehnologiei de către copii și adolescenți are repercusiuni grave, la adulți luându-se în considerare și demența instalată pe fondul utilizării acestei tehnologii în exces. Adicția de tehnologie transformă creierele și naște adicții anexe.

Ar fi ideal ca o ultratehnologizare a vieții noastre să vină împachetată cu o conștientizare a noastră că avem nevoie de protecție psihică, luciditate și o viață sănătoasă. Daca va fi să plătim pentru AI și să ne permitem toate acestea, eu unul, voi fi mulțumit," susține dr Cozmin Mihai.

