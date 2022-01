Richard Branson îl desființează pe Putin: Ce naiba vrea să obțină o țară prin masarea tancurilor la granițele unei alte țări?

În articolul său ”Gândurile mele despre Ucraina și Rusia”, omul de afaceri afirmă că ”este pentru prima dată în ultima perioadă când teritoriul european se confruntă cu un risc atât de ridicat de război purtat pe scară largă”.

”În 2022, ce naiba vrea să obțină o țară prin masarea tancurilor la granițele unei alte țări?”, se întreabă retoric miliardarul.

Excentricul miliardar a rememorat întâmplările din 2014, atunci când a încercat să-i mobilizeze pe oamenii de afaceri ruși și ucraineni pentru susține o reglementare pe cale pașnică a conflictului. Planul nu s-a realizat niciodată pentru că, potrivit lui Branson, miliardarilor i ruși le era frică să facă acest lucru.

”(În acele momente) am înțeles imediat că niciunul dintre partenerii mei de afaceri din Rusia, deși în conversațiile private se opuneau intervenției militare a Rusiei, nu a fost doritor să o spună și public. Am circulat o declarație pe care oamenii de afaceri occidentali și cei ucraineni au fost gata să o semneze, dar nu am putut obține nicio semnătură din partea celor ruși, întrucât frica lor față de represaliile regimului de la Moscova era prea mare”, a mai spus spus Branson.

Acesta este convins că războiul dintre Ucraina și Rusia va avea ”consecințe dramatice și devastatoare”

”Orice război între Rusia și Ucraina va avea consecințe devastatoare și dramatice. În primul rând, îi izolează și mai mult pe Rusia și pe președintele său de restul lumii și distruge economia Rusiei. Și, desigur, va provoca mari pagube și suferințe oamenilor, tineri și bătrâni, care încearcă să trăiască în pace de ambele părți ale graniței”, a spus el.

În același timp, miliardarul britanic este convins că efectele agresiunii ruse se vor răsfrânge în mod special asupra populației civile.

În ciuda amenințării cu invazia rusă a Ucrainei, Branson se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin va putea câștiga războiul.

”Acesta nu este un conflict în care președintele Putin poate câștiga pe termen lung. Deși nu pare să-i pese prea mult de ceea ce crede lumea despre ambițiile lui geopolitice, ar trebui să fie foarte preocupat de perspectivele de viitor ale țării sale”, se mai spune în scrisoare....

