Data actualizării: 21:50 19 Noi 2025 | Data publicării: 21:42 19 Noi 2025

Revânzarea biletelor la evenimente în scopul obţinerii de profit va fi interzisă în Marea Britanie
Autor: Elena Aurel

bilete eveniment Marea Britanie va interzice revânzarea biletelor la concerte, evenimente sportive și alte evenimente live. Sursa foto: https://www.freepik.com, @pressmaster
 

Marea Britanie va interzice revânzarea biletelor la concerte, evenimente sportive și alte evenimente live.

Marea Britanie a anunţat miercuri că va interzice revânzarea biletelor la concerte, evenimente sportive şi alte evenimente live în scopul obţinerii de profit, combătând astfel specula cu bilete şi platformele care beneficiază de pe urma acestor activităţi, informează Reuters, citată de Agerpres. 

Secretarul de stat pentru Cultură, Lisa Nandy, a spus că aceşti comercianţi de bilete jefuiesc fanii folosind roboţi pentru a cumpăra multe bilete la spectacolele cele mai căutate, pe care le revând apoi la suprapreţ.

Noua noastră propunere va pune capăt escrocheriei cu revânzarea de bilete astfel încât evenimentele muzicale, de comedie, teatrale şi de sport să fie accesibile tuturor, a spus ea, după ce guvernul a promis măsuri în acest sens.

Bilete la turneele unor artişti precum Harry Styles, Taylor Swift, Oasis şi alţii au fost puse la vânzare pe site-uri de revânzare a biletelor la preţuri mult mai mari la doar câteva minute după ce s-au epuizat pe site-urile oficiale de vânzare.

Speculanţii folosesc boţi automatizaţi pentru a păcăli cozile online, a spus guvernul.

VEZI ȘI: Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea să scoată țara din UE. Ce a spus Karol Nawrocki

Guvernul interzice complet revânzarea biletelor peste valoarea nominală

Acţiunile companiei americane StubHub, proprietarul site-ului de revânzare de bilete Viagogo, au scăzut cu 14% după ce noile măsuri au fost date publicităţii.

Guvernul a luat în considerare stabilirea unui plafon de 30% peste valoarea nominală la revânzarea biletelor.

A revenit însă miercuri şi a spus că revânzările peste valoarea nominală - definită ca preţul original al biletului plus taxe - vor fi ileagle.

Noua regulă se va aplica oricărei platforme care revinde bilete fanilor din Regatul Unit, inclusiv platformelor secundare de ticketing şi site-urilor de social media. Afacerile care încalcă această regulă se vor confrunta cu penalităţi financiare de până la 10% din cifra de afaceri. 

