Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update

Retragerea banilor din Pilonul II de pensii a fost modificată. Românii vor putea scoate mai mulți bani la început decât se știa inițial.

Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private. Românii pot retrage inițial 30% din sumă.

Românii care contribuie la Pilonul II de pensii vor avea posibilitatea să retragă mai mulți bani odată ce intră în perioada de plată. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat schimbări importante în privința sumelor disponibile și a perioadei de plată.

Proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private a fost aprobat, dar a suferit modificări față de varianta pusă inițial în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

„Valoarea sumei pe care o persoană poate să o retragă la început pierioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face în viitor s-a modificat, adică s-a micșorat de la zece ani la opt ani”, a zis vicepreședintele ASF Ștefan Daniel Armeanu.

Sistemul va include două tipuri de fonduri de plată: fonduri de retragere programată și fonduri de pensii viagere.

Care sunt etapele

Cu cel puțin 6 luni înainte de îndeplinirea de către participant a condițiilor privind vârsta necesară pentru deschiderea dreptului la pensia privată, administratorul fondului îi comunică în scris informații privind contravaloarea activului personal, condițiile de plată, posibilitatea de a alege un fond de plată, precum și informații privind aceste opțiuni.

La momentul îndeplinirii condițiilor legale, participantul la fondul de pensii private transmite administratorului o cerere prin care solicită intrarea în faza de plată și, ulterior, încheie un contract de plată a pensiei private cu un furnizor.

Care sunt opțiunile de plată

Membrul unui fond de pensii poate primi maximum 30% din valoarea activului personal la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Ulterior, legea prevede două opțiuni:

1.În cazul fondului de retragere programată, pensia va fi plătită lunar, până la rambursarea integrală a activului personal deținut de acesta în fondul de plată. Suma lunară va fi stabilită prin contractul de plată încheiat între participant și furnizorul fondului, iar valoarea pensiei lunare va fi fixă și egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public de pensii. Excepție va face ultima tranșă lunară, care reprezintă o plată reziduală. Această sumă va fi actualizată anual, în funcție de valoarea indemnizației sociale stabilită prin legislația sistemului public de pensii.

În cazul în care activul personal acumulat este suficient pentru o perioadă de plată mai lungă, pensia lunară poate depăși acest cuantum, cu condiția ca suma totală să fie distribuită pe o perioadă de cel puțin 8 ani .

Furnizorul garantează că suma plăților realizate către membru (sau către moștenitorii acestuia) va fi cel puțin egală cu valoarea activului pe baza căruia s-a încheiat contractul de plata.

În cazul decesului membrului în timpul perioadei de plată, moștenitorii acestuia vor beneficia de o plată unică, reprezentând valoarea activului rămas în contul membrului decedat.

2. În cazul fondului de pensii viagere - acest tip de fond va oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

Valoarea pensiei oferite de fondul de plată a pensiilor viagere va fi stabilită pentru fiecare membru pe baza activului de care acesta dispune pentru obținerea unei pensii private, și se va calcula prin metode actuariale.

Se introduce un prag minim pentru accesarea unei pensii private, stabilit la 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public (15.372 lei în 2025). Sumele sub acest prag vor fi plătite integral sau eșalonat, fără a fi transferate în fondurile de plată.

Transferul activului către fondul de plată se va realiza la cererea participantului, fără penalități sau comisioane de transfer, iar alegerea furnizorului rămâne la latitudinea acestuia.

În prezent, în sistemul de pensii private românesc este reglementată doar partea de acumulare a contribuțiilor din pensii private (prin Legea nr. 411/2004- Pilon II, Legea nr. 204/2006 -Pilon III și Legea nr. 1/2020 - Pilon IV), nu și partea de plată a acestora.

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis, spre dezbatere și aprobare, Parlamentului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News