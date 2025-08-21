Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Economie
arhivă proprie
arhivă proprie

Retragerea banilor din Pilonul II de pensii a fost modificată. Românii vor putea scoate mai mulți bani la început decât se știa inițial.

Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private. Românii pot retrage inițial 30% din sumă. 

Românii care contribuie la Pilonul II de pensii vor avea posibilitatea să retragă mai mulți bani odată ce intră în perioada de plată. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat schimbări importante în privința sumelor disponibile și a perioadei de plată.

Proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private a fost aprobat, dar a suferit modificări față de varianta pusă inițial în dezbatere publică de Ministerul Muncii. 

„Valoarea sumei pe care o persoană poate să o retragă la început pierioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face în viitor s-a modificat, adică s-a micșorat de la zece ani la opt ani”, a zis vicepreședintele ASF Ștefan Daniel Armeanu.

Sistemul va include două tipuri de fonduri de plată: fonduri de retragere programată și fonduri de pensii viagere. 

Care sunt etapele

Cu cel puțin 6 luni înainte de îndeplinirea de către participant a condițiilor privind vârsta necesară pentru deschiderea dreptului la pensia privată, administratorul fondului îi comunică în scris informații privind contravaloarea activului personal, condițiile de plată, posibilitatea de a alege un fond de plată, precum și informații privind aceste opțiuni. 

La momentul îndeplinirii condițiilor legale, participantul la fondul de pensii private transmite administratorului o cerere prin care solicită intrarea în faza de plată și, ulterior, încheie un contract de plată a pensiei private cu un furnizor.

Care sunt opțiunile de plată

Membrul unui fond de pensii poate primi maximum 30% din valoarea activului personal la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare. 

Ulterior, legea prevede două opțiuni:

1.În cazul fondului de retragere programată, pensia va fi plătită lunar, până la rambursarea integrală a activului personal deținut de acesta în fondul de plată. Suma lunară va fi stabilită prin contractul de plată încheiat între participant și furnizorul fondului, iar valoarea pensiei lunare va fi fixă și egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public de pensii. Excepție va face ultima tranșă lunară, care reprezintă o plată reziduală. Această sumă va fi actualizată anual, în funcție de valoarea indemnizației sociale stabilită prin legislația sistemului public de pensii.

În cazul în care activul personal acumulat este suficient pentru o perioadă de plată mai lungă, pensia lunară poate depăși acest cuantum, cu condiția ca suma totală să fie distribuită pe o perioadă de cel puțin 8 ani .

Furnizorul garantează că suma plăților realizate către membru (sau către moștenitorii acestuia) va fi cel puțin egală cu valoarea activului pe baza căruia s-a încheiat contractul de plata.

În cazul decesului membrului în timpul perioadei de plată, moștenitorii acestuia vor beneficia de o plată unică, reprezentând valoarea activului rămas în contul membrului decedat.

2.        În cazul fondului de pensii viagere - acest tip de fond va oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

Valoarea pensiei oferite de fondul de plată a pensiilor viagere va fi stabilită pentru fiecare membru pe baza activului de care acesta dispune pentru obținerea unei pensii private, și se va calcula prin metode actuariale.

Se introduce un prag minim pentru accesarea unei pensii private, stabilit la 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public (15.372 lei în 2025). Sumele sub acest prag vor fi plătite integral sau eșalonat, fără a fi transferate în fondurile de plată.

Transferul activului către fondul de plată se va realiza la cererea participantului, fără penalități sau comisioane de transfer, iar alegerea furnizorului rămâne la latitudinea acestuia.

În prezent, în sistemul de pensii private românesc este reglementată doar partea de acumulare a contribuțiilor din pensii private (prin Legea nr. 411/2004- Pilon II, Legea nr. 204/2006 -Pilon III și Legea nr. 1/2020  - Pilon IV), nu și partea de plată a acestora. 

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis, spre dezbatere și aprobare, Parlamentului.  

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update
21 aug 2025, 12:42
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
20 aug 2025, 18:34
Puteți cere, online, tichetul electronic de energie, în platforma EPIDS
20 aug 2025, 14:52
Comerțul cu avioane, decizie politică. Cine câștigă și cine pierde în lupta dintre Boeing și Airbus
20 aug 2025, 14:49
”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment
19 aug 2025, 19:40
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
19 aug 2025, 14:01
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
19 aug 2025, 11:22
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
18 aug 2025, 21:15
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
18 aug 2025, 15:18
UE a crescut importul de gaze lichefiate rusești
18 aug 2025, 14:38
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Suma uriașă investită de români în titlurile de stat Fidelis: Instrument sigur de economisire. Cât poți investi, cât câștigi
13 aug 2025, 08:39
Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele
12 aug 2025, 12:12
Profit de peste 1 miliard făcut de banca austriacă Raiffeisen în Rusia, în doar șase luni
12 aug 2025, 12:14
Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea
12 aug 2025, 11:42
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%
12 aug 2025, 14:47
Mugur Isărescu, informațiile zilei de la BNR
12 aug 2025, 08:31
Pilonul 2 de pensii, ”banii mei” sau nu? Confruntarea greilor din economie. Coșea îl contrazice pe Negrescu: Adevărul absolut nu este posibil în România
11 aug 2025, 13:50
România, pol de putere în Europa, ”a devenit un magnet pentru investiții”: Acest boom nu este întâmplător! Orașele care devin ”puncte fierbinți” și iau fața Capitalei
11 aug 2025, 13:09
Haos pe piața auto, după suspendarea "Rabla". Avertisment de la producători și importatori
11 aug 2025, 11:15
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
11 aug 2025, 08:48
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
08 aug 2025, 19:38
Vești proaste de la BNR pentru români. Inflația și prețurile vor bubui în trimestrul III 2025
08 aug 2025, 18:05
Fără surprize de la BNR: Dobânda-cheie, menținută de instituția condusă de Isărescu la 6,50% pe an
08 aug 2025, 15:33
Surpriză pentru 9 milioane de români: Cum vrea ASF să-ți dea banii din pensia privată
08 aug 2025, 15:14
Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic
08 aug 2025, 13:06
Cele mai noi știri
acum 10 minute
UE investește în 5G și fibră optică. Decembrie fierbinte la Bruxelles: Vine legea care poate schimba telecomul european. Andi Cristea, analiză
acum 17 minute
Istoricul F. Bichir, despre influența rusă în Republica Moldova și la alegerile din România (VIDEO)
acum 19 minute
Dublul discurs în societate: Între a fi cumpărați și a fi umiliți. Lector univ. dr. Aurelian Giugăl: Cum refuzau profesorii beneficiile pe vremea lui Dragnea / video
acum 29 de minute
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
acum 31 de minute
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
acum 1 ora 3 minute
Începe evaluarea rezervei operaționale în București și Ilfov. Cine va fi chemat la unitățile MApN și cât va dura pregătirea
acum 1 ora 6 minute
Aderarea la OCDE, prioritate strategică pentru România. Premierul Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
acum 1 ora 21 minute
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
acum 4 ore 21 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel