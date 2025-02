Rețetă sănătoasă de nuggets cu doar patru ingrediente

Ingrediente:

două bucăți piept de pui

morcovi

un ou

60 g de brânză rasă sau mozzarella

Mod de preparare:

Tai pieptul de pui în cuburi de dimensiune mică. Cureți și tai morcovii în bucăți mici.

Pui pieptul de pui, morcovii, brânza rasă și oul în blender și mixezi până obții o compoziție omogenă. Scoți amestecul și, cu ajutorul unei linguri, îi dai formă de nugget.

Pui bucățile în friteuza cu aer cald la 190°C pentru aprox. 12 minute. După ce timpul s-a scurs, sunt gata de savurat, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @HandmadePictures

De ce să consumi piept de pui

Pieptul de pui este unul dintre cele mai populare alimente, apreciat atât de sportivi, cât și de persoanele care urmează o dietă sănătoasă. Este o sursă excelentă de proteine de calitate, are un conținut redus de grăsimi și poate fi preparat în numeroase moduri delicioase. Fie că îți dorești să îți menții masa musculară, să slăbești sau pur și simplu să ai un stil de viață echilibrat, pieptul de pui este o alegere versatilă și hrănitoare. Iată care sunt motivele pentru care merită să îl incluzi în alimentația ta zilnică!

Sursă excelentă de proteine

Pieptul de pui este una dintre cele mai bogate surse de proteine slabe, oferind aproximativ 31 g de proteine per 100 g. Proteinele sunt esențiale pentru creșterea, repararea și întreținerea țesuturilor, în special a masei musculare. De aceea, este un aliment de bază pentru sportivi și pentru cei care doresc să își mențină sau să își crească masa musculară.

Puține calorii și grăsimi

Dacă îl consumi fără piele, pieptul de pui are doar 165 kcal și aproximativ 3 g de grăsimi per 100 g. Acest lucru îl face ideal pentru dietele de slăbire, deoarece îți oferă nutrienții necesari fără un aport caloric ridicat. În plus, grăsimile sale sunt în mare parte nesaturate, deci benefice pentru sănătatea cardiovasculară.

Este sățios

Proteinele și aminoacizii esențiali din pieptul de pui ajută la reglarea senzației de foame, stimulând producția de hormoni care induc sațietatea, precum leptina. Consumul de alimente bogate în proteine reduce pofta de mâncare și ajută la prevenirea gustărilor nesănătoase dintre mese.

Sursă de vitamine și minerale

Pieptul de pui este bogat în vitaminele din complexul B (B3 - niacină și B6), esențiale pentru metabolismul energetic și funcționarea corectă a sistemului nervos. De asemenea, conține minerale precum fosforul, necesar pentru sănătatea oaselor, și seleniul, un antioxidant puternic care susține imunitatea și protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Ușor de digerat

Comparativ cu alte tipuri de carne, pieptul de pui este mai ușor de digerat datorită conținutului redus de grăsimi și lipsei fibrelor dure din țesuturile sale. De aceea, este recomandat și în dietele pentru probleme digestive, pentru refacere după afecțiuni sau după efort fizic intens.

