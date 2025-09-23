Rețea secretă de 300 de servere și 100.000 SIM-uri, destructurată înaintea Adunării Generale ONU

O rețea de peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicațiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunțat marți autoritățile americane, transmite AFP.
"În plus față de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conținând amenințări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfășura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicațiile", a declarat, într-un comunicat, Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecția înalților funcționari politici americani, potrivit Agerpres.
"Aceasta include oprirea funcționării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfășura atacuri de tip refuzare a serviciului și de facilitare a comunicărilor anonime și criptate între actori potențial rău intenționați și organizații infracționale", conform sursei citate.
Președintele american, Donald Trump, are programat să susțină marți o intervenție la ONU în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care reunește lideri din întreaga lume.
Serviciul Secret a anunțat că dispozitivele electronice confiscate se aflau pe o rază de aproximativ 50 de de kilometri în jurul sediului ONU din New York.
Agenția federală americană a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice.
"Având în vedere momentul, locul și riscul unei perturbări semnificative a telecomunicațiilor din New York pe care aceste dispozitive le reprezentau, agenția a acționat rapid pentru a dezmembra această rețea", conform comunicatului.
Examinarea dispozitivelor și investigația sunt încă în curs de desfășurare, dar "primele analize dovedesc existența unor comunicări între actori statali ce reprezintă o amenințare pentru state și indivizi cunoscuți de autorități", se arată în comunicatul Serviciului Secret american.
de Roxana Neagu