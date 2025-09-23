€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:23 23 Sep 2025

Rețea secretă de 300 de servere și 100.000 SIM-uri, destructurată înaintea Adunării Generale ONU

Autor: Andreea Deaconescu
hacker_pixabay_35503300 Foto ilustrativ hackeri / Imagine de Pete Linforth de la Pixabay
 

O rețea de peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicațiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunțat marți autoritățile americane, transmite AFP.

"În plus față de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conținând amenințări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfășura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicațiile", a declarat, într-un comunicat, Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecția înalților funcționari politici americani, potrivit Agerpres.

"Aceasta include oprirea funcționării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfășura atacuri de tip refuzare a serviciului și de facilitare a comunicărilor anonime și criptate între actori potențial rău intenționați și organizații infracționale", conform sursei citate.

Președintele american, Donald Trump, are programat să susțină marți o intervenție la ONU în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care reunește lideri din întreaga lume.

Serviciul Secret a anunțat că dispozitivele electronice confiscate se aflau pe o rază de aproximativ 50 de de kilometri în jurul sediului ONU din New York.

Agenția federală americană a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice.

"Având în vedere momentul, locul și riscul unei perturbări semnificative a telecomunicațiilor din New York pe care aceste dispozitive le reprezentau, agenția a acționat rapid pentru a dezmembra această rețea", conform comunicatului.

Examinarea dispozitivelor și investigația sunt încă în curs de desfășurare, dar "primele analize dovedesc existența unor comunicări între actori statali ce reprezintă o amenințare pentru state și indivizi cunoscuți de autorități", se arată în comunicatul Serviciului Secret american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

onu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mesaj neașteptat de la Trump: Rusia poate fi învinsă, Ucraina își poate lua pământurile înapoi
Publicat acum 24 minute
Trump, autismul și paracetamolul: Cea mai mare manipulare a început, acum 25 de ani, cu un cercetător britanic
Publicat acum 30 minute
Unul dintre cele mai frumoase aeroporturi din lume, dar și cel mai periculos din America. FAA trage un semnal de alarmă
Publicat acum 43 minute
Rețea secretă de 300 de servere și 100.000 SIM-uri, destructurată înaintea Adunării Generale ONU
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Mugur Isărescu (BNR) a spus motivele pentru care nu trebuie să dispară numerarul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close