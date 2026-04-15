€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
DCNews Stiri Remus Pricopie decodifică atacurile la Kelemen Hunor: Cum acționează Rusia
Data publicării: 14:13 15 Apr 2026

Remus Pricopie decodifică atacurile la Kelemen Hunor: Cum acționează Rusia
Autor: Ioan-Radu Gava

remus-pricopie-proteste_92952900 Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, consideră că demisia liderului UDMR, Kelemen Hunor, ar fi nejustificată și contraproductivă.

Potrivit rectorului SNSPA, Remus Pricopie, „atacurile recente la adresa lui Kelemen Hunor și a UDMR pot fi înțelese în două registre diferite“.

„Primul ține de dezbaterea democratică normală. Există voci critice – inclusiv din zona dreptei progresiste – care formulează opinii, uneori dure. Acest tip de intervenție face parte din mecanismul firesc al unei societăți deschise.

Al doilea registru este mai puțin vizibil, dar mai problematic: amplificarea deliberată a unor teme sensibile de către Moscova. În logica războiului hibrid, astfel de subiecte sunt selectate tocmai pentru a crea tensiuni și a slăbi actorii percepuți ca factori de echilibru.

CITEȘTE ȘI                  -                 Culisele tensiunilor dintre Grindeanu și Bolojan înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. Chirieac: Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune!

În acest context, UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească. Din acest motiv, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi nu doar nejustificată, ci și contraproductivă.

În loc să corecteze o problemă, o astfel de decizie ar risca să valideze exact presiunea care urmărește erodarea echilibrului. Iar într-o perioadă deja tensionată, slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică“, scrie Remus Pricopie pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close