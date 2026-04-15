Remus Pricopie decodifică atacurile la Kelemen Hunor: Cum acționează Rusia

Potrivit rectorului SNSPA, Remus Pricopie, „atacurile recente la adresa lui Kelemen Hunor și a UDMR pot fi înțelese în două registre diferite“.

„Primul ține de dezbaterea democratică normală. Există voci critice – inclusiv din zona dreptei progresiste – care formulează opinii, uneori dure. Acest tip de intervenție face parte din mecanismul firesc al unei societăți deschise.

Al doilea registru este mai puțin vizibil, dar mai problematic: amplificarea deliberată a unor teme sensibile de către Moscova. În logica războiului hibrid, astfel de subiecte sunt selectate tocmai pentru a crea tensiuni și a slăbi actorii percepuți ca factori de echilibru.

În acest context, UDMR a jucat constant un rol de stabilitate și negociere rațională în politica românească. Din acest motiv, ideea unei demisii a lui Kelemen Hunor, în absența unei responsabilități reale, ar fi nu doar nejustificată, ci și contraproductivă.

În loc să corecteze o problemă, o astfel de decizie ar risca să valideze exact presiunea care urmărește erodarea echilibrului. Iar într-o perioadă deja tensionată, slăbirea deliberată a actorilor moderați este, de regulă, o greșeală strategică“, scrie Remus Pricopie pe pagina sa de Facebook.