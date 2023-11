Relațiile dintre Federația Rusă și Kazahstan. Kremlinul reacționează după ce Macron a fost la Astana

Kremlinul a numit evaluările occidentale ale relațiilor dintre Rusia și Kazahstan drept o manifestare a "războaielor informaționale" și a declarat că Moscova prețuiește relațiile cu Astana, care urmărește o politică externă independentă, scrie Interfax.



"Aceasta este o prostie, toate sunt războaie informaționale. Kazahstanul este o țară suverană care dezvoltă cooperarea în toate direcțiile posibile și nu o face în modul "cu acestea da sau cu acestea nu". Este o țară autosuficientă, un aliat strategic pentru noi", a declarat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un interviu.

"Apreciem aceste relații, sunt foarte largi", a menționat Peskov.

Peskov: Ne vom dezvolta relațiile





"Perspectivele sunt largi. Prin urmare, ne vom dezvolta relațiile, care se bazează pe respect reciproc și o adevărată alianță, în care nimic nu este impus sau dictat nimănui", a subliniat secretarul de presă prezidențial.



În opinia sa, "aici Occidentul colectiv are propriile sale accente: ei, de regulă, nu sunt prieteni pur și simplu, ci încearcă să fie prieteni împingând Rusia din anumite regiuni".



"Nu credem că această politică are perspective, cunoaștem această politică, suntem deja obișnuiți cu ea și am învățat să ne construim conexiunile astfel încât să ne protejăm împotriva acestor riscuri", a concluzionat Peskov.

Întrebarea a fost adresată secretarului de presă prezidențial din cauza faptului că, cu o săptămână înainte de vizita președintelui rus Vladimir Putin în Kazahstan, președintele francez Emmanuel Macron a mers acolo, după care presa a comparat aceste două vizite, vorbind despre faptul că relațiile din Rusia și Kazahstan nu ar mai fi la fel de bune.

