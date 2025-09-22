Reacția Starbucks după ce un angajat a refuzat să scrie ”Charlie Kirk” pe un pahar

Ce s-a întâmplat la o cafenea Starbucks

Într-un clip postat TikTok, care a devenit viral, o femeie a spus că ”Starbucks a refuzat să scrie sau să pronunțe numele lui Charlie Kirk. Nu am intrat niciodată să vorbesc despre politică, am menționat doar numele lui pentru a-l scrie pe paharul meu, în semn de omagiu”.

Clipul o arată pe o femeie, care a intrat într-un local din California. Ea și-a comandat un ceai Mint Majesty cu două linguri de miere, băutura favorită a lui Charlie Kirk la Starbucks.

Când i s-a cerut numele pentru comandă, femeia îi zice barmanului: ”Numele este Charlie Kirk”.

„Nu putem scrie nume politice, dar [registrul] nici măcar nu a cerut un nume, așa că va costa 3,75 dolari”, a răspuns barista cu un zâmbet. Femeia a reacționat: ”Păi, nu poți scrie numele pe pahar?”

”Aș putea scrie «Charlie?»”. Cum a răspuns clienta

”Aș putea scrie «Charlie?»”, a răspuns barista. Femeia a insistat să scrie numele complet.

”Pentru că este politic”, i-a explicat barista angajata, înainte ca femeia să-i spună să renunțe la comandă.

Clarificările Starbucks

Apoi, Starbucks a venit cu clarificări în urma valului de comentarii de pe rețelele sociale, legată de presupusa politică a companiei, scrie The Independent.

”Nu există restricții pentru clienții care folosesc numele lui Charlie Kirk pe comanda lor și vom lua măsuri în acest sens”, a afirmat compania. Mai mult, Starbucks a emis o declarație mai lungă, în care afirmă: ”Starbucks este o companie construită pe baza relațiilor umane. De zeci de ani, atașarea unui nume, în loc de un număr, la comanda unui client este o parte esențială a experienței oferite de cafenelele Starbucks.

Cei mai mulți clienți își folosesc propriul nume. Iar când un client dorește să folosească un alt nume, inclusiv numele Charlie Kirk, atunci când comandă o băutură în cafeneaua noastră, ne propunem să respectăm preferința acestuia”, a continuat Starbucks.

”De-a lungul anilor, am avut cazuri în care unele persoane au încercat să abuzeze de sistem. De exemplu, au furnizat ceva care nu era deloc un nume, ci mai degrabă un slogan politic, cu scopul de a-l face pe barista nostru să-l strige în timp ce le înmâna băutura preparată. Și, în unele cazuri, ca ”nume”, au furnizat cuvinte cu conotație sexuală explicită sau jignitoare.

Ne propunem să fim o cafenea pentru comunitate, în care toată lumea se simte binevenită. Prin urmare, le-am oferit, anterior, partenerilor noștri îndrumări pentru a le solicita clienților, în mod respectuos, să utilizeze un alt nume atunci când încearcă să folosească sloganuri sau fraze politice în locul numelui lor. În prezent, clarificăm cu echipa noastră că numele, în sine, pot fi utilizate de clienți la comanda lor din cafenea, după cum doresc.”, a transmis Starbucks.

Sursa citată a contactat Starbucks, dar și autorul clipului de pe TikTok pentru detalii și comentarii suplimentare.

