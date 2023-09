În ultimul timp, au apărut articole care abordează tema diferenței de preț între RCA pe șase luni și RCA pe un an, aceasta fiind una extrem de mică.

ASF explică de unde vine această diferență de preț, în răspuns pentru DCNews: ”Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaiepermite clienților achiziționarea asigurării RCA pe perioade de asigurare mai mici de un an, ceea ce a condus la creșterea numărului de expuneri subanuale, care prezintă o daunalitate mai mare și fraude mai multe decât polițele încheiate pe un an. Având în vedere că polițele subscrise pe perioade subanuale reprezintă riscuri substanțial mai mari, este necesară corecția primei de asigurare astfel încât riscul să fie comensurat corespunzător. Astfel, conform prevederilor art. 11 alin. (12) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele RCA încheiate pe perioade mai mici de un an, societățile de asigurare calculează prima de asigurare RCA aferentă ca pro-rata din prima de asigurare calculată pentru un an de valabilitate, ajustată prin aplicarea unor coeficienți de corecție, care se determină statistic, în funcție de daunalitatea înregistratăpe polițele subscrise pe perioadele mai mici de un an”.

Deși există această situație mai sus menționată, așa cum era de așteptat de altfel, numărul celor cu RCA pe șase luni este extrem de mic în comparație cu șoferii care au ales RCA pe un an:

”Numărul de contracte RCA în vigoare la data de 18.09.2023, subscrise de asigurătorii RCA (inclusiv de societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare, a cărei autorizație de funcționare a fost retrasă în data de 17.03.2023, precum și de societățile de asigurare care subscriu RCA pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire – „Freedom of Establishment”) încheiate pentru o perioadă de valabilitate de 6 luni este de 278.080, iar contractele încheiate pe o perioadă de un an sunt în număr de 6.729.112” ne-a mai arătat ASF.

