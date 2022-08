Război Ucraina - Rusia, 20 august. Explozie la Voznesensk, bombardamente în Mikolaiv și Zaporijjia. Și Crimeea ar fi fost vizată de un atac cu dronă

Lukaşenko dă asigurări că nu va ataca Ucraina din Belarus

Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că ţara sa nu va ataca Ucraina. El a făcut această declaraţie la o întâlnire cu angajaţii unui colectiv de muncă din localitatea Juravlinoe şi locuitorii din districtul Prujansk, din Belarus.

”Să nu credeţi că preconizez vreun atac de aici, ca să bombardăm Ucraina de pe teritoriul Belarus sau ceva de genul... Nu-mi doresc ca copiii dumneavoastră şi copiii mei să lupte. Pentru ce? Noi trebuie să ne liniştim”, a declarat liderul belarus, citat de Agenţia de presă RIA NOVOSTI. În acelaşi timp, el s-a declarat ca fiind ferm convins de faptul că ”nu Ucraina este în război astăzi”.

”Astăzi, întregul bloc NATO şi America, în primul rând, sunt în război cu Rusia”, a subliniat Lukaşenko. Amintim că, pe 21 iulie, el a afirmat, într-un interviu acordat France Presse, că Occidentul, Ucraina şi Rusia ar trebui să pună capăt conflictului din Ucraina pentru a evita un război nuclear. ”Să ne oprim şi apoi să decidem cum vom trăi mai departe... Nu este nevoie să mergem în continuare către prăpastia unui război nuclear”, a susţinut preşedintele belarus, în interviul acordat France Presse. Potrivit acestuia, autorităţile de la Kiev ar trebui ”să se aşeze la masa negocierilor şi să fie de acord că nu vor ameninţa niciodată Rusia”. Lukaşenko a mai spus că Ucraina trebuie să accepte pierderea regiunilor care au intrat sub controlul Federaţiei Ruse. ”Acest lucru nu se mai discută, el mai putea fi discutat în februarie, martie...”, consideră Lukaşenko, conform Rador.

Explozie la Voznesensk

O explozie a fost raportată, sâmbătă, la Voznesensk, în regiunea sud-ucraineană Mikolaiv. Localnicii scriu pe Telegram că explozia s-a produs în timpul unei alerte de raid aerian. Deocamdată, nu există informaţii oficiale din partea autorităţilor locale. Potrivit datelor preliminare, ar fi fost lovit un bloc de locuinţe. Anterior, guvernatorul regiunii Mikolaiv, Vitali Kim, a raportat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ruşii au atacat centrul regional cu rachete de tip S-300, mai arată Rador.

Mikolaiv, atacat cu rachete

Şeful Administraţiei Militare Regionale Mikolaiv, Vitali Kim, a precizat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ruşii au atacat centrul administrativ al regiunii folosind rachete de tip S-300. "În jurul orei 03:00, Mikolaivul a fost supus unui nou atac masiv cu rachete. Potrivit informaţiilor preliminare, inamicul a atacat oraşul cu rachete S-300" - a scris Kim pe Telegram, adaugând că, deocamdată, nu există informaţii potrivit cărora atacul s-ar fi soldat cu victime. Guvernatorul a mai menţionat că, în timpul nopţii, ruşii au atacat şi satul Şiroke, din raionul Baştansk, avariind trei locuinţe. De asemenea, continuă atacurile ruseşti asupra aşezărilor din apropierea comunităţii teritoriale Bereznehuvate, conform Rador.

Un copil și doi adulți, răniți în bombardamentele din Zaporijjia

Administraţia militară din Zaporijjia a raportat că un copil de opt ani şi doi adulţi au fost răniţi în urma bombardamentelor inamice lansate în regiune pe 19 august. "Un copil de opt ani a fost grav rănit în urma unui atac inamic. În prezent, fetiţa se află în spital, i se acordă tot ajutorul necesar. Starea copilului este gravă, dar stabilă. Adulţii au suferit răni moderate" - a transmis instituţia, precizând că atacul a avut loc în satul Şevcenkivske, din raionul Zaporijjia. De asemenea, aproximativ zece case private din localitate au fost avariate. Amintim că, de la începutul războiului, patru copii au fost ucişi în regiunea Zaporijjia, iar alţi 44 au fost răniţi.

Atac cu dronă în Crimeea

Un atac cu dronă a vizat sâmbătă Statul Major al flotei ruse la Marea Neagră, în Sevastopol, fără să facă răniţi, a declarat guvernatorul acestui oraş din Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia, Mihail Razvojaiev, transmite AFP.



”Drona a fost doborâtă chiar deasupra Statului Major al flotei, a căzut pe acoperiş şi a luat foc”, a scris Razvojaiev pe contul său de Telegram. Incidentul "nu a provocat pagube majore", nici răniţi, a adăugat el, atribuind atacul forţelor ucrainene, conform Agerpres.



Acesta este cel de-al doilea atac cu dronă împotriva Statului Major al flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, în mai puţin de o lună. La 31 iulie, o dronă a lovit curtea Statului Major al flotei, făcând cinci răniţi printre angajaţi şi ducând la anularea tuturor festivităţilor prevăzute să aibă loc cu prilejul Zilei Flotei ruse.



Acuzată de Rusia de acel atac, Ucraina a dezminţit că ar fi fost implicată, calificând acuzaţiile drept ”o provocare”.

Explozie în Crimeea

Refat Ciubarov, preşedintele Mejlisului (organismul politic de reprezentare a tătarilor) poporului tătar din Crimeea, a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că o explozie puternică a avut loc la periferia oraşului Ievpatoria. ”În satul Zaozerne (suburbia Ievpatoriei), s-au auzit explozii. Se pare că ruşii încearcă să doboare o dronă. Aşteptăm detalii” - a menţionat Ciubarov. La rândul său, aşa-numitul ”şef al Crimeei”, Serghei Aksionov, a anunţat că sistemul antiaerian a funcţionat în vestul peninsulei, doborând ţinta fără să fie înregistrate pagube sau victime. Aksionov a mai remarcat că personalul lor militar îşi îndeplineşte sarcinile într-un mod profesionist şi eficient.

Rușii, vizați și la Sevastopol

La Sevastopol, o dronă a atacat sediul Flotei Ruse la Marea Neagră, a declarat guvernatorul oraşului Sevastopol, Mihail Razvojaev. ”Din păcate, nu a fost doborâtă drona, deşi a fost urmărită de forţele din golf cu arme de foc. Drona a zburat la o distanţă foarte mică deasupra solului. Nu există victime...”, a scris el pe canalul său de Telegram. Potrivit guvernatorului oraşului Sevastopol, drona a lovit acoperişul clădirii. La faţa locului se află serviciile de intervenţie operativă. Guvernatorul i-a îndemnat pe localnici să rămână în case cât mai mult posibil. Razvojaev a adăugat ulterior că drona a fost doborâtă, înainte de a lansa atacul. Într-un videoclip realizat de martorii oculari, se poate vedea cum drona a fost doborâtă cu arme de calibru mic. Vineri, la Sevastopol a fost declanşată o alertă de apărare aeriană, cel mai probabil din cauza unei drone doborâte.

Rușii se plâng că li se încalcă drepturile omului

Un senator rus din Consiliul Federaţiei a criticat posibila interdicţie ce ar viza eliberarea de vize turistice de tip C Schengen pentru cetăţenii ruşi, transmite Agenţia de presă RIA NOVOSTI. Potrivit lui Serghei Ţekov, membru al Comisiei pentru afaceri externe din Consiliul Federaţiei, această interdicţie ar fi o încălcare a drepturilor omului şi nu merită ca Moscova să introducă contramăsuri pentru cetăţenii europeni. ”Este 100% o încălcare a principiilor fundamentale ale drepturilor omului (...). În ceea ce ne priveşte, consider că va sosi momentul în care cei din Uniunea Europeană şi din Statele Unite vor visa să sosească în Rusia şi să trăiască în Federaţia Rusă. Consider că nu ar trebui să închidem graniţele şi să nu le permitem accesul...”, a adăugat senatorul.

După cum a remarcat Ţekov, mulţi europeni şi-ar putea dori să se mute în Rusia, să scape de dezmăţul care are loc în Europa pe fondul ”noilor reguli morale şi valori culturale”. Senatorul a mai subliniat că acţiunile Occidentului cu privire la acordarea de vize pentru ruşi pot fi considerate drept o abatere de la principiile trecute, deoarece în perioada sovietică, dimpotrivă, se desfăşura o activitate de atragere a cetăţenilor sovietici pe teritoriul său. Presa a relatat că Uniunea Europeană nu poate lua o decizie cu privire la interzicerea vizelor turistice pentru cetăţenii ruşi.

Părinții care nu-și lasă copiii la școlile rusești, amenințați

Centrul pentru Rezistenţă Naţională din Ucraina raportează că invadatorii ruşi ameninţă că vor confisca proprietăţile părinţilor care nu sunt de acord să îşi trimită copiii la şcolile ruseşti din teritoriile temporar ocupate ale regiunii Herson. ”Ruşii plănuiesc să înceapă anul şcolar în septembrie conform programei şcolare ruse, adică acestea vor fi, practic, centre de propagandă pentru rusificarea copiilor ucraineni. Doar că părinţii nu se grăbesc să-şi trimită copiii la aceste 'instituţii de învăţământ'. Acum, ocupanţii ameninţă cu evacuarea familiilor care nu sunt de acord să-şi educe copiii în şcolile ruseşti” - se arată în mesajul centrului. De asemenea, invadatorii ruşi au avertizat deja că părinţii care nu îşi înscriu copiii la şcoală vor fi amendaţi cu 148.000 de ruble (circa 2.500 de euro, n.r.). Centrul pentru Rezistenţă Naţională din Ucraina a făcut apel la rezidenţii zonele temporar ocupate să se evacueze imediat pentru întreaga perioadă a operaţiunii de eliberare a teritoriului, mai arată Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News