Răsturnare de situație cu românca arestată pentru spionaj în Scoția, alături de un iranian
Data publicării: 21:27 23 Mar 2026

Răsturnare de situație cu românca arestată pentru spionaj în Scoția, alături de un iranian
Autor: Ioan-Radu Gava

harta a scotiei Foto: Unsplash

Românca arestată alături de un iranian ce ar fi încercat să intre în baza de submarine nucleare britanice scapă de urmărirea penală.

Un bărbat iranian arestat săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra în baza de submarine nucleare britanice din Scoţia a fost eliberat în aşteptarea unor anchete suplimentare, au anunţat luni procurorii scoţieni, conform Reuters și Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost arestat joi alături de o româncă în vârstă de 31 de ani, după ce poliţia scoţiană a vorbit despre două persoane care au încercat să intre în Baza Navală HM Clyde, situată pe coasta de vest a Scoţiei.

Poliţia scoţiană a declarat sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în instanţă la Dumbarton.

Românca a scăpat de urmărirea penală

Procuratura publică din Scoţia a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că "nu ar trebui să existe proceduri judiciare" împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că îşi rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost "eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă", cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestarea lor a avut loc la trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Deşi Marea Britanie nu a participat la atacurile asupra Iranului, forţele sale militare au doborât rachete şi drone iraniene în regiunea Golfului.

Baza Navală HM Clyde este esenţială pentru securitatea Marii Britanii, găzduind flota de submarine nucleare a ţării, precum şi submarinele sale de atac.

