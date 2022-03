Radu Pietreanu: Am avut cancer la plămâni. De la 96 de kg, aveam 60. Am și murit un pic, un minut

„Când primești liniște, ți se pare că te oprește de la ceva. Ce fac eu? Iau pauză, ies la pensie, dacă am liniște? Trebuie să fac ceva. Și cu spectacolele, când m-am îmbolnăvit acum doi ani și jumătate, am zis că nu mai joc toată viața mea. După am zis că mai joc doi ani, după că până mă pun pe picioare”, a spus Radu Pietreanu.

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă o liniște... Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. (...) Slăbisem. De la 96 de kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os.

M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (...) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele. De fapt, asta mă ține în viață, energia pe care am dezvoltat-o, trebuie să faci ceva”, a spus Radu Pietreanu.

„Liniștea mea este acasă, cu nevasta. Nici nu e nevoie să vorbim, gândim la fel. E așa frumos, aia e liniștea”, a mai spus el. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast, la Micutzu.

„Zeul umorului românesc”, așa cum este considerat Radu Pietreanu de Cheloo, l-a luat la roast pe omologul său mai tânăr, Micutzu, în ceea ce Mihai Bendeac a numit „cel mai bun roast din acest sezon iUmor”. Textul scris de Radu Pietreanu pentru acest moment l-a lăsat fără cuvinte pe noul jurat: „Nu pot să îmi revin!” Reacția lui Micutzu a luat-o prin surprindere pe Delia: „Am auzit cele mai multe wow-uri pe secundă”.

Radu Pietreanu, cunoscut pentru rolul lui Costel din „Vacanța Mare”, a jucat alături de Mugur Mihăescu, care a și rămas în atenția showbizului, dar și de Axinte, Mirela Stoian (Lila), Iulian Ilinca (Frankfurt), Emil Rădinoiu (Mitică): „Le-am spus în fiecare an. Puneți bani deoparte, pentru că nimic nu e veșnic. Când va fi, cinci ani, zece ani, veți avea nevoie, că nimeni nu vă mai angajează. Au zis, eee, suntem vedete după zece ani. Pe niciunul nu i-a mai angajat nimeni, nicio televiziune.”

