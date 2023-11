"Dacă ne referim la proiectele din acest an putem face o dublă împărțire, sunt proiectele proprii pe care departamentul le generează unde suntem proactivi și proiectele finanțate unde suntem reactivi, unde primim propuneri de la Asociații și Biserici. Dacă ne referim la proiectele proprii de departe programul de tabere "ARC" este cel mai mare, în acest an 5000 de copii au venit în 6 tabere din țară, a fost un program pe care l-am derulat cu succes și pe care ne dorim să-l dezvoltăm anul ce vine. Programul a fost posibil grație parteneriatului pe care l-am avut cu Ministerul Familiei și la fel cu structura pentru tineret și sport.

Un alt program foarte important, programul de acordare a burselor pentru toți elevii români care studiază în limba română din clasa I până în clasa a VIII-a într-o școală publică din statul vecin. Suntem deja în al 5-lea an și cuantumul bursei este de 2000 de lei care intră în contul părinților. În acest an am dezvoltat programul de aplicare a burselor prin acordarea burselor către toți studenții care învață în Universitățile din Ucraina, fie că învață în Cernăuți sau la Ismail și către cadre didactice care predau în sistemul de învățământ din Ucraina, în rest e un program foarte important pe care noi l-am generat.

Dacă ne referim la proiectele finanțate, n-ar fi "fair" din partea noastră să facem o clasificare, dar pot să menționez renovarea unei școli din Ucraina, vorbim aici, de fapt, de 4 școli pe care Statul Român prin Departamentul Românii de Pretutindeni le-a renovat. Există proiecte consistente în ceea ce-i privește școlile de duminică, aici vorbim de sute de proiecte care în acest an și-au primit undă verde și se desfășoară chiar acum. Anul acesta au fost aprobate 456 de proiecte, cea mai mare parte dintre aceste proiecte se încadrează în programul "Educație și Biserică". E o dinamică spectaculoasă pe care dorim să o menținem și să o dezvoltăm", a spus Radu Cosma, în dezbaterea "Bogățiile României din Diaspora!" organizată de DCMedia Group.

