Putin, informat de Șoigu despre "eliberarea completă" a combinatului Azovstal din Mariupol

Armata rusă a declarat vineri că a "eliberat complet" combinatul siderurgic Azovstal din oraşul strategic Mariupol, în sud-estul Ucrainei, după capitularea ultimilor soldaţi ucraineni prezenţi acolo, transmite Agerpres, citând AFP.

"De la 16 mai, 2.439 de nazişti din (regimentul) Azov şi soldaţi ucraineni blocaţi în uzină s-au predat. Astăzi, 20 mai, ultimul grup de 531 de luptători s-a predat", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov, într-un comunicat postat pe Telegram.

Potrivit acestei surse, preşedintele rus, Vladimir Putin, a fost informat de ministrul apărării, Serghei Şoigu, despre "încheierea operaţiunii şi eliberarea completă a combinatului (Azovstal) şi a oraşului Mariupol".

Igor Konaşenkov a mai spus că şeful luptătorilor din regimentul Azov la faţa locului s-a predat şi a fost evacuat din uzină într-un "vehicul blindat special" pentru a nu fi atacat de locuitorii ostili. Nu este clar despre ce locuitori vorbea.

Ordinul, dat de la Kiev. Să înceteze să apere oraşul!

Se pare că ultimii soldaţi ucraineni rămaşi în combinatul siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol au primit ordinul să înceteze să apere oraşul, potrivit comandantului regimentului Azov, Denis Prokopenko.

"Comandamentul militar superior a dat ordinul de a salva vieţile militarilor garnizoanei noastre şi de a înceta să apărăm oraşul.", a spus Prokopenko într-un mesaj video.

"Am reuşit să salvăm civilii, răniţii grav au primit ajutorul necesar, am reuşit evacuarea în vederea unui schimb ulterior de prizonieri şi procesul continuă pentru evacuarea corpurilor militarilor ucişi, a adăugat comandantul regimentului Azov. Sper că în curând familiile şi întreaga Ucraină îşi vor putea înmormânta combatanţii cu onoruri. Glorie Ucrainei!", şi-a încheiat mesajul Denis Prokopenko.



Imensul complex siderurgic ce are un labirint de galerii subterane a fost ultima redută a trupelor ucrainene în oraşul-port Mariupol de la Marea Azov asediat de trupele ruse şi în prezent în mare parte distrus în urma luptelor. După recenta evacuare a civililor, inclusiv femei şi copii, care se refugiaseră în adăposturile combinatului, 1.908 combatanţi ucraineni s-au predat trupelor ruse începând de luni, printre care şi răniţi, potrivit ultimului bilanţ anunţat vineri de Ministerul rus al Apărării. Vezi mai mult AICI.

