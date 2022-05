Ultimii luptători ai rezistenței ucrainene din batalionul Azov se vor PREDA. Ordinul, dat de la Kiev. ''Să înceteze să apere oraşul!''

Lupta de la Azovstal va înceta. Ordinul a fost dat de la Kiev. Se pare că ultimii soldaţi ucraineni rămaşi în combinatul siderurgic Azovstal din oraşul Mariupol au primit ordinul să înceteze să apere oraşul, potrivit comandantului regimentului Azov, Denis Prokopenko, transmite Agerpres, citând AFP.



Comandamentul militar superior a dat ordinul de a salva vieţile militarilor garnizoanei noastre şi de a înceta să apărăm oraşul, a spus Prokopenko într-un mesaj video.

Comandantul regimentului Azov: Sper că în curând familiile şi întreaga Ucraină îşi vor putea înmormânta combatanţii





Am reuşit să salvăm civilii, răniţii grav au primit ajutorul necesar, am reuşit evacuarea în vederea unui schimb ulterior de prizonieri şi procesul continuă pentru evacuarea corpurilor militarilor ucişi, a adăugat comandantul regimentului Azov. Sper că în curând familiile şi întreaga Ucraină îşi vor putea înmormânta combatanţii cu onoruri. Glorie Ucrainei!, şi-a încheiat mesajul Denis Prokopenko.



Imensul complex siderurgic ce are un labirint de galerii subterane a fost ultima redută a trupelor ucrainene în oraşul-port Mariupol de la Marea Azov asediat de trupele ruse şi în prezent în mare parte distrus în urma luptelor.



După recenta evacuare a civililor, inclusiv femei şi copii, care se refugiaseră în adăposturile combinatului, 1.908 combatanţi ucraineni s-au predat trupelor ruse începând de luni, printre care şi răniţi, potrivit ultimului bilanţ anunţat vineri de Ministerul rus al Apărării.

Comandantul rezistenței de la Azovstal refuza să se predea. ”Moartea va veni oricum”

Bohdan Krotevici, în vârstă de 29 de ani, comandantul rezistenței de la Azovstal, refuza să se predea.

”De câteva ori deja am fost sigur că voi muri, dar umorul m-a ajutat întotdeauna să îndur totul cu calm. Moartea va veni oricum. Când un războinic moare protejându-și tara, personal consider că este o moarte demnă”, declarase în urmă cu câteva zile Bohdan Krotevici într-un interviu pentru Wall Stree Journal. Citește mai mult AICI.

