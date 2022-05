Comandantul rezistenței de la Azovstal refuză să se predea. ”Moartea va veni oricum”

Comandantul rezistenței de la Azovstal... rezistă. Bohdan Krotevici refuză să se predea și a postat pe Twitter o fotografie cu el din uzină. Imaginea este însoțită de mesajul: Lupta continuă.

”De câteva ori deja am fost sigur că voi muri, dar umorul m-a ajutat întotdeauna să îndur totul cu calm. Moartea va veni oricum. Când un războinic moare protejându-și tara, personal consider că este o moarte demnă”, declarase în urmă cu câteva zile Bohdan Krotevici într-un interviu pentru Wall Stree Journal, conform Digi24.

We have all such soldiers and officers in Azov regiment !

Glory to Ukraine ! https://t.co/hWJiMrUfo8