Data actualizării: 23:15 06 Oct 2025 | Data publicării: 23:15 06 Oct 2025

Putin, convorbire cu Netanyahu. Ce au discutat cei doi
Autor: Ioan-Radu Gava

putin FOTO: Agerpres
 

Vladimir Putin i-a reiterat lui Benjamin Netanyahu sprijinul pentru recunoaşterea Palestinei în cadrul planului lui Donald Trump.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoaşterea statului Palestina, relatează EFE și Agerpres.

"Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare a relaţiilor în Fâşia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziţia fermă a Rusiei în favoarea unei soluţii cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaţionale stabilite", a relatat Kremlinul.

Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine "în termeni generali" planul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului şi viitorul Fâşiei Gaza.

"Părţile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale" în timpul discuţiilor, a declarat preşedinţia rusă.

"În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluţii bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului şi stabilizarea viitoare a Siriei", a adăugat Kremlinul.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naştere a acestuia, marţi, iar liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deşert după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

