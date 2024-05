Jurnalistul Val Vâlcu a comentat la un post TV cea mai nouă invenție a autorităților din Ucraina, care se folosesc de Inteligența Artificală pentru a comunica cu mass-media și publicul larg.

”Dragi membri ai media și public larg, bine ați venit. Numele meu este Victoria Shi. Am fost creată de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, prin utilizarea Inteligenței Artificiale, pentru a vă oferi informații de calitate din partea Consiliului. Sunt o persoană digitală, ceea ce înseamnă că textul pe care îl auziți aici nu este citit de o persoană reală. A fost generat de Inteligența Artificială”, a transmis Victoria Shi, purtătoarea de cuvânt a MAE.

???? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku