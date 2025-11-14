€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri PSD refuză să susțină un nou pachet de măsuri fără includerea Programului de stimulare economică
Data publicării: 11:12 14 Noi 2025

PSD refuză să susțină un nou pachet de măsuri fără includerea Programului de stimulare economică
Autor: Elena Aurel

salariul-minim-la-nivel-european-ministerul-uncii_23214600 PSD propune un pachet economic fără costuri pentru stat și cu venituri suplimentare la buget. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

PSD insistă pentru implementarea propriului Program de stimulare a activităților economice și avertizează că nu va susține alte pachete guvernamentale care nu includ aceste propuneri.

Potrivit unui comunicat de presă, programul, bazat pe credit fiscal și alte facilități pentru investiții noi, promite să stimuleze economia fără costuri suplimentare pentru buget și să genereze venituri prin taxe și impozite suplimentare, ceea ce reprezintă o alternativă la politicile de austeritate recente.

„PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice și reafirmă categoric că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri. În același timp, PSD este pregătit să ofere partenerilor de Coaliție detalii suplimentare pentru înțelegerea deplină a efectelor pozitive pe care le poate genera un astfel de program.

Programul PSD oferă soluții de stimulare economică, cu cheltuieli zero din partea Guvernului și cu un impact pozitiv asupra bugetului de stat.

Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal, prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc anumiți indicatori privind sumele investite și locurile de muncă nou create. De asemenea, Programul PSD propune și alte facilități pentru stimularea noilor investiții, precum garanțiile pentru IMM-uri, amortizarea accelerată, sau deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare", a transmis PSD. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce Polonia atrage atenția globală, iar România nu: Diferențele de strategie, analizate de Coșea

 

Soluțiile propuse de PSD, o alternativă la politicile de austeritate

„Acordarea creditului fiscal și a celorlalte facilități pentru investițiile noi reprezintă o abordare pozitivă pentru reducerea deficitului bugetar, prin veniturile suplimentare încasate din TVA-ul asociat noilor produse industriale, din taxele și impozitele aferente salariilor plătite noilor angajați, dar și în urma efectului de multiplicare generat de noile afaceri.

Soluțiile propuse în Programul PSD au fost aplicate cu succes în multe state europene și reprezintă o alternativă la politicile de austeritate, implementate în ultimele luni în România. Spre deosebire de acestea, măsurile PSD mizează pe o creștere a veniturilor la buget prin încurajarea activităților economice și pe baza unui parteneriat pozitiv între Guvern și mediul de afaceri”, se arată în comunicatul de presă emis de Partidul Social Democrat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

partidul social democrat
credit fiscal
investitii
austeritatate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat acum 12 minute
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025
Publicat acum 35 minute
Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Publicat acum 49 minute
Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing
Publicat acum 49 minute
TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat pe 12 Noi 2025
Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close