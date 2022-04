Protest altfel în Moscova. Un rus a pozat întins pe străzi, cu mâinile legate la spate, ca ucrainenii masacrați la Bucea - FOTO în articol

Un protestatar rus anti-război s-a fotografiat întins pe străzile din Moscova cu mâinile legate la spate, în aceeași poziție în care corpurile civililor ucraineni au fost găsite întinse pe marginea drumului în orașul ucrainean Bucea, în acest weekend, scrie The Guardian.

”Din nefericire, acest tip va merge la închisoare”, este unul dintre comentariile amare lăsat la postarea de pe Twitter.

Un protest similar a avut loc astăzi și la Ambasada Moscovei de la București. Un bărbat s-a întins pe stradă cu mâinile legate la spate cu o panglică albă. Reamintim că Ucraina a acuzat duminică Rusia de "genocid", afirmând că a descoperit cadavrele a 410 civili în regiunea Kiev recent eliberată de sub controlul forţelor ruse, în urma retragerii acestora. Numai în oraşul Bucea, la nord-vest de Kiev, aproape 300 de persoane au fost înmormântate în gropi comune, conform autorităţilor ucrainene.

An artist in Russia recorded these images outside famous sites in Moscow to protest the Russian military’s massacre of civilians in Bucha. https://t.co/avVkRTC4fy pic.twitter.com/0H1lm040dg