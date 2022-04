Anonymous a publicat numele și pozele soldaților ruși care ar fi măcelărit oamenii din Bucea - FOTO în articol

Grupul de hackeri Anonymous a făcut publice fotografii în care ar apărea autorii masacrului de la Bucea. Într-o postare pe Twitter, hackerii susțin că aceștia ”au torturat, violat şi ucis oameni în Bucea”, scroie Ziarul de Iași.

”Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, comandantul celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate (Habarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucea”, se arată în unul din mesajele postate de Anonymous.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha . #BuchaGenocide #BuchaMassacre

Sute de cadavre ale civililor au fost găsite în urma retragerii armatei ruse din jurul Kievului. Unele dintre ele aveau urme de tortură, iar mulți au fost legați cu mâinile la spate înainte de fi executați. Ucraina a acuzat duminică Rusia de "genocid", afirmând că a descoperit cadavrele a 410 civili în regiunea Kiev recent eliberată de sub controlul forţelor ruse, în urma retragerii acestora.

One of the brigades that tortured, raped and killed people in #Bucha, v/h 51460 from the village of Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsk Krai, Resourcian Federation.



