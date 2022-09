Progrese teritoriale ale armatei ucrainene, în sudul țării. Zelenski: Nu voi povesti detaliile

„Un depozit de muniţii inamic a fost distrus în apropiere de Tomina Balka”, o localitate la vest de oraşul Herson, precum şi un pod de pontoane în apropiere de satul Lvove şi un centru de control al armatei ruse la sud-est de Herson, a indicat pe Facebook Comandamentul Sud al armatei ucrainene în noaptea de duminică spre luni.

La rândul său, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că contraofensiva lansată în urmă cu o săptămână în sudul ţării pentru recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia dă primele rezultate după ce armata a eliberat două localităţi în această parte a ţării, potrivit EFE.

„Nu voi povesti detaliile, dar steagurile ucrainene revin în locurile unde ar trebui să fie de drept”, a spus preşedintele după o nouă reuniune a Statului Major General al comandantului militar suprem la care a fost examinată strategia de război ucraineană.

Duminică seara, în cadrul intervenţiilor lui zilnice, Zelenski a fost mult mai clar, afirmând că Batalionul 42 separat de infanterie motorizată al Forţelor armate ucrainene „a eliberat două localităţi din sudul ţării noastre datorită acţiunilor lor eroice”.

Şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale Kirilo Timoşenko a spus în acelaşi timp că drapelul ucrainean a fost arborat pe acoperişul unui spital din Vîsokopillia, un oraş din regiunea Herson, cu aproximativ 4.000 de cetăţeni înainte de război, situat la sud de Krivoi Rog şi la aproximativ 160 de kilometri nord-est de oraşul ocupat Herson.

Cu puţin timp înainte, şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, a postat fotografia pe contul său Telegram şi a scris mai jos: „Pas cu pas”.

Această localitate fusese cucerită la mijlocul lunii martie şi se află în apropierea liniei frontului de la sfârşitul lunii iunie, când armata ucraineană s-a apropiat de ea, potrivit media locale.

„Contraofensiva ucraineană face progrese verificabile în sudul şi estul” ţării, a estimat centrul de analiză Institutul pentru Studiul Războiului din SUA (Institute for the Study of War, ISW), în raportul său de duminică.

„Forţele ucrainene avansează de-a lungul mai multor axe în vestul regiunii Herson şi au securizat un teritoriu de pe celălalt mal al râului Siverski Doneţ, în regiunea Doneţk”, indică ISW.

Potrivit comandamentului ucrainean Sud, forţele Kievului caută în primul rând să perturbe „sistemul de gestionare a trupelor şi cel de logistică” al armatei ruse cu ajutorul loviturilor aeriene şi al artileriei.

Zelenski a mai spus că, pe frontul de est, soldaţii din Batalionul 63 al Brigăzii 103 de apărare teritorială au reuşit să elibereze un oraş din regiunea prorusă Doneţk, deşi nu i-a dezvăluit numele.

Media ucrainene scriu că se referea la Ozerne, între Sloviansk şi Siversk.

El a mai spus că Brigada 54 care acţionează în direcţia Lisiceansk-Siversk, în regiunile Lugansk, respectiv Doneţk „a avansat şi a recuperat anumite înălţimi”.

Preşedintele ucrainean a mai subliniat că „drapelul ucrainean şi libertatea vor reveni şi în Crimeea”, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014.

„Vom elibera toate pământurile noastre, întregul nostru popor”, a subliniat Zelenski în discursul său de duminică seara.

Forţele ruse au atacat în 24 februarie Ucraina din estul, nordul şi sudul teritoriului său. După ce nu au reuşit să cucerească Kievul, ele au sfârşit prin a se retrage din nordul Ucrainei, concentrându-se asupra estului şi sudului ţării, scrie Agerpres.

