Programul Noua Casă 2023. Dumitru Nancu, FNGCIMM: E singurul program ipotecar în care TVA este de 5%

Dumitru Nancu, directorul general la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM. S.A. – IFN), a fost prezent în platoul DCNewsTV unde a vorbit, printre altele, şi despre Programul Noua Casă care, conform ultimelor date, s-a dovedit a fi un real succes, inclusiv în cel de-al 15-lea an de la lansare.

”Anul acesta, pentru prima dată, avem deja operaţionale programele deja obişnuite ale Fondului - este vorba despre Programul Noua Casă. Luna aceasta, deja, s-au acordat primele 100 de garanţii prin Programul Noua Casă. Ne aflăm în al 15-lea an de implementare, avem peste 335 000 de români care au beneficiat de acest program. Este un program de succes. Anul acesta mergem cu aceleaşi condiţii, adică o locuinţă de maxim 70 000 de euro cu o garanţie în numele şi în cont stat de 50% şi cu un avans minim de 5% sau o locuinţă între 50 000 şi 140 000 euro unde garanţia în numele şi în cont stat este de 60%, avansul este de 15%.

Ce aduce nou Programul Noua Casă?

Noutatea este faptul că e singurul program ipotecar în care TVA este de 5%, spre deosebire de celelalte credite ipotecare unde avem TVA-ul standard. Deci, practic, este cel mai mare avantaj al acestui program pe credit ipotecar. Ca să vedem magnitudinea acestui program în cei 15 ani de când s-a lansat, avem un număr de 333 872 de români care au accesat acest program, asta înseamnă că din 4 credite ipotecare 3 au fost pe Prima Casă. Valoarea garanţiilor acordate de statul român prin Fondul Naţional de Garantare este de peste 31 000 000 265 lei. Valoarea finanţărilor, prin cele 14 bănci partenere, este de 41,6 miliarde de lei iar până acum 1205 imobile au intrat în plată, ceea ce înseamnă un grad de plată de 0.3, deci este insignifiant. Acest lucru nu a pus presiune pe datoria publică, fiind achitată din garanţia în care era imobilul respectiv sau din fondul de capital de risc.

IMM Invest Plus

Cel de-al doilea program, IMM Invest Plus, care este deja operaţional (avem, în acest moment, 1387 de cereri înregistrate în aplicaţie) este cel mai mare program pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România. Continuă şi anul acesta, cu amendamentul că este pentru prima dată când programul începe în luna februarie. A fost prelungit de Comisia Europeană pe o perioadă de 1 an, faţă de precedentele prelungiri care au fost de 6 luni de zile. Se vede clar apetitul şi cerinţa mediului de afaceri şi a instituţiilor bancare din gradul de subscriere. Practic, Fondul Naţional de Garantare are la dispoziţie, din partea Guvernului României, o garanţie în numele şi cont stat de 6,2 miliarde iar cele 19 instituţii financiar bancare cu care avem convenţii de garantare au solicitat de aproape 3,5 ori mai mult decât avem la dispoziţie, adică 21,9 miliarde de lei” a explicat Nancu în cadrul emisiunii.

