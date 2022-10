Procurorii au deschis două dosare ce-l vizează pe deputatul Aurel Bălășoiu. De ce este acuzat

Parchetul General a anunţat marţi că s-a sesizat din oficiu şi a deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, în cazul deputatului Aurel Bălăşoiu.



De asemenea, procurorii au deschis un al doilea dosar, în care sunt efectuate cercetări pentru viol, după ce a fost depusă o plângere penală pe numele deputatului.



"Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a sesizat din oficiu la data de 4.10.2022 cu privire la săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor prevăzut de art. 220 Cod penal, ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media referitoare la săvârşirea acestei fapte de către o persoană având calitatea de deputat în Parlamentul României. Totodată, pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a fost deschis un al doilea dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunii de viol prevăzut de art. 218 din Codul penal, ca urmare a depunerii unei plângeri penale împotriva aceleiaşi persoane. Menţionăm că în ambele dosare urmărirea penală se desfăşoară in rem", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



Sâmbătă seara, în spaţiul public au apărut imagini în care deputatul Aurel Bălăşoiu apărea dezbrăcat alături de un tânăr, despre care s-a vehiculat în mediul politic că ar fi minor.



În aceeaşi zi, PSD a anunţat că îl exclude pe Aurel Bălăşoiu din partid şi l-a îndemnat pe acesta să îşi dea demisia din funcţia de deputat.



"În caz contrar, PSD va vota pentru ridicarea imediată a imunităţii parlamentare. PSD nu tolerează în niciun fel încălcarea legii, a demnităţii umane şi a moralei creştine", se arăta într-o postare pe pagina de Facebook a formaţiunii politice.



Ulterior, Aurel Bălăşoiu a negat că el ar fi cel din imagini şi a spus că nu va demisiona din Parlament.



Aurel Bălăşoiu este la primul mandat de parlamentar, fiind ales pe listele PSD în judeţul Argeş. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi Facultatea de Teologie la Universitatea Piteşti.



Bălăşoiu s-a născut în comuna Rogiu, judeţul Argeş, unde a ocupat pe rând funcţiile de contabil, secretar al consiliului local şi primar (2004-2020), scrie Agerpres.

Aurel Bălășoiu, primul mesaj după excluderea din PSD și acuzațiile grave: "Nu-mi dau demisia"

"Le-am privit, le-am studiat și consider că nu sunt vinovat. Drept dovadă... Așteptăm să vedem soluția care va fi și ce se va întâmpla. Dacă nu știm ce e în spate, nu pot să vorbesc. Oricum, nu apare copil minor acolo. Nu cred și nu cunosc să fi fost vreun minor. Nu am ce comenta eu acum, că nu am fost la fața locului când s-a luat decizia(de a fi exclus din partid -n.r.. Vă dați seama că nu puteam să impun eu o altă decizie. Demisia din poziția de parlamentar n-o să mi-o dau, asta n-o s-o fac," a declarat Aurel Bălășoiu pentru Antena 3.

Aurel Bălășoiu, exclus de PSD din partid: "Nu tolerăm încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine"

Partidul Social Democrat a decis să-l excludă din partid pe deputatul Aurel Bălășoiu după ce imaginile i-au fost transmise online direct șefului partidului, Marcel Ciolacu. PSD a dat un comunicat oficial.

"Conducerea PSD a decis excluderea din partid a deputatului Aurel Bălășoiu. De asemenea, PSD se așteaptă ca acesta să își dea demisia urgent din funcția de deputat. În caz contrar, PSD va vota pentru ridicarea imediată a imunității parlamentare.PSD nu tolerează în niciun fel încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine," anunță Partidul Social Democrat.

Potrivit primelor date, se pare că ar exista acuzații conform cărora deputatul ar fi întreținut relații sexuale cu persoane minore.

Acesta a fost înregistrat în situații compromițătoare cu un minor. Decizia a fost luată pe un grup intern de Whats App al PSD. Marcel Ciolacu a cerut de urgență excluderea lui Aurel Bălășoiu, deputat PSD de Argeș.

Imaginile i-au fost trimise lui Marcel Ciolacu. Din câte se pare filmarea ar fi fost făcută într-o cameră de hotel. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News