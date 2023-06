Cum a fost pus pe picioare aeroportul din Brașov. Gabriel Davidescu, director UTI, subliniază siguranța sporită pentru traficul aerian

Gabriel Davidescu, director UTI Construction and Facility Management, a fost prezent la inaugurarea noului aeroport din Brașov.

„Sunt foarte fericit și mulțumit de ceea ce am obținut aici. Este momentul nostru, după o perioadă de trei ani de muncă, începută undeva prin 2019, când am terminat aceste terminale de aici. Am continuat cu clădirile conexe care dau viață întregului aeroport, finalizând cu turnul care se vede în spatele meu, parte din sistemele de radio-navigație, care ajută la dirijarea aeronavelor pentru tot aeroportul din Brașov.

Turnul de control este o inovație, este o tehnologie de ultimă oră. A fost implementat undeva în Suedia, de către partenerul nostru de tehnologie, în anul 2015, apoi a fost dezvoltat și în alte țări din Vestul Europei și, mai ales, în aeroporturile îndepărtate din Nord, în zona Scandinavă. Este prima implementare din România, de acest fel.

Înseamnă mai multă siguranță pentru traficul aerian, înseamnă mai multă senzoristică și mai multă acuratețe și, nu lipsit de importanță, înseamnă reduceri de costuri operaționale pentru Romatsa. Zborurile de la Brașov vor fi dirijate și, de fapt sunt dirijate deja, pentru că am avut o cursă inaugurală, din turnul de control de la Arad, la 400 și ceva de kilometri distanță”, a declarat acesta.

Cât a costat construcția Aeroportului Brașov

Ieri, Gabriel Davidescu, Director UTI Construction and Facility Management, a vorbit la DC NEWS despre construcția Aeroportului Brașov, dezvăluind și cât a costat acesta.

"Hai să o luăm așa, de ce nu s-a făcut un turn de control cinstit? Cât a costat acest aeroport în total?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Gabriel Davidescu.

"În total vorbim de aproape 180 de milioane de euro pentru toată infrastructura", a spus Gabriel Davidescu.

"Atenție, mai ales un aeroport internațional nu este un lucru ieftin. Și față de cât cheltuim pe autostrăzi și nu le avem, e chiar nimic. Cât mai costa să faceți un turn de control obișnuit?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Puțin mai mult costa pentru că realitatea este că un astfel de turn virtual astăzi ajunge să coste mai puțin decât un turn fizic pentru că numai construcția în sine și betoanele care se toarnă un turn clasic, ajung uneori să coste mai mult decât toată tehnologia pentru a face povestea aceasta remote. Dar nu au fost argumentele legate de costul de investiție, ci mai degrabă argumentele legate de siguranță și nu în ultimul rând de reducere a costurilor de operare", a explicat Gabriel Davidescu.

