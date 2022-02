Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a fost invitat la DC News, unde a fost întrebat despre problemele din coaliția de guvernare și despre rolul lui Marcel Ciolacu în menținerea stabilității guvernării PSD - PNL - UDMR:

„Se clatină coaliția?“, a întrebat analistul Bogdan Chirieac?

„Nu știu, noi suntem obișnuiți cu coalițiile astea (...). Eu sunt un adept al privirii către esență și mi-aș dori să văd din partea tuturor, în special a colegilor din coaliție, că e mai important ce se întâmplă în țară decât mici deranjuri de imagine. Probabil că au niște chestiuni de rezolvat și în interior și ar fi bine să le rezolve repede pentru că e a doua șansă pe care o are România cu o majoritate de 70% pe care, dacă nu suntem atenți, o putem rata glorios. Cu 70% poți face lucruri, de reformă constituțională și până la reformă administrativă. Poți face lucruri importante cu 70%. Acum, nu știu ce să zic. Lumea e cu un ochi în sondaje, cu altul pe programul de guvernare.“, a precizat Romașcanu.

Rolul lui Marcel Ciolacu în stabilitatea coaliției de guvernare

„Dar există un risc real? Că toată lumea ne întreabă... E posibil, în acest moment, ca domnul Marcel Ciolacu să schimbe opinia și să retragă PSD-ul de la guvernare?“, a revenit Bogdan Chirieac.

„Marcel Ciolacu e un om fundamental responsabil și și-a jucat cariera politică de mai multe ori, inclusiv prin obținerea acordului partidului de a intra în această coaliție, când cel mai simplu e să stai, să dai cu pietre și să ajungi la 60%. Fiind un tip responsabil, nu cred că face el, de la sine, sau împreună cu PSD, o mișcare de acest gen. De la noi nu va pleca așa ceva pentru că noi am venit special să ajutăm și s-au văzut lucruri în momentul în care am intrat la guvernare.

Ochiul spre zona socială nu exista în guvernarea liberală. Nu știu dacă să-i condamn sau nu, dar au altfel de viziune. Am venit cu tot pachetul social, cu un plus de profesionalism și sper să nu (n.r. să nu se rupă coaliția). Acum, dacă o fi să fie...“, a conchis Lucian Romașcanu, ministrul Culturii.

Romașcanu, singurul ministru care nu a venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Schimbări în Guvern

Lucian Romașcanu a vorbit și despre atitudinea pe care o are la conducerea instituției și despre schimbările pe care le-a adus în rândul angajaților:

„Din punct de vedere profesional, oamenii trebuie să-și facă treaba, pentru că de acolo își iau salariile. Eu am lucrat foarte mult în privat și de foarte puțină vreme la stat, dar funcționează zicătoarea valabilă la privat: Viteza echipei este viteza liderului. Dacă managerul / liderul vrea să facă, va face, independent de toate frânele care se pun și pe care le găsești în toate instituțiile de stat, inclusiv în ministere.“, a spus ministrul Culturii.

„Să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai pentru mediul privat. La stat, nu. Intri într-o mlaștină“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Vă spun cu mare sinceritate că am avut, la primul meu mandat la Ministerul Culturii, o discuție cu toți șefii de departament. Cred că eu am fost singurul sau printre puținii miniștri care nu am venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Până acum, de exemplu, la Direcția de Patrimoniu venea și un consilier care să-l învețe pe omul de la Patrimoniu ce să facă, șamd (...)“ (citește continuarea AICI).

