Primul mesaj al Ninei Iliescu, după ce Ion Iliescu a fost înmormântat, în lipsa sa

Deși Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului ei, aceasta a transmis un mesaj în care le-a mulțumit celor care au organizat funeraliile lui Ion Iliescu.

Nina Iliescu a transmis un mesaj public de mulțumire pentru toți cei care au organizat și au participat la înmormântare. Potrivit unor surse din presă, absența acesteia ar fi fost cauzată de problemele de sănătate cu care se confruntă, informație care nu a fost nici confirmată, nici infirmată de Nina Iliescu în mesajul ei.

VEZI ȘI: Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video

"În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Nina Iliescu: Pentru mine e o imensă durere

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele", a scris Nina Iliescu pe blogul lui Ion Iliescu.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind vila, paza SPP și pensia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News