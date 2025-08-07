Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind vila, paza SPP și pensia

Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, survenită în data de 5 august 2025, a deschis nu doar un capitol de reflecție istorică, ci și o serie de întrebări concrete legate de drepturile de care ar mai putea beneficia soția sa, Nina Iliescu, în urma decesului acestuia. De la pensia de urmaș până la reședința de protocol și protecția SPP, toate aceste aspecte sunt reglementate legal.

Ion Iliescu beneficia, în virtutea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, de mai multe privilegii acordate foștilor șefi de stat: pază și protecție permanentă din partea Serviciului de Protecție și Pază, folosința gratuită a unei locuințe de protocol, o indemnizație lunară consistentă și un autoturism cu șofer. În plus, beneficia și de drepturi salariale de la Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești. Doar din indemnizația de la Administrația Prezidențială și celelalte surse, acesta a încasat peste 320.000 de euro în ultimul deceniu. Pensia sa lunară depășea 21.000 de lei.

Dar ce se întâmplă acum, după moartea fostului președinte? Poate soția sa, Nina Iliescu, să beneficieze în continuare de aceste drepturi, în special paza SPP, locuința de protocol sau indemnizația lunară?

Deși, la prima vedere, Nina Iliescu ar fi trebuit să părăsească vila din cartierul Primăverii în care locuia alături de soțul său, realitatea este diferită. Ion Iliescu achiziționase apartamentul din acea vilă la începutul anului 1997, pentru suma de doar 7.100 de dolari. Tranzacția a avut loc imediat după ce a pierdut alegerile în fața lui Emil Constantinescu.

Astfel, Nina Iliescu nu este nevoită să evacueze reședința, pentru că acea locuință nu mai era una de protocol, ci proprietatea privată a familiei. Situația ar fi fost cu totul alta dacă fostul președinte nu ar fi cumpărat la timp apartamentul: la decesul titularului, Legea nr. 406/2001 prevede că soțul/soția supraviețuitoare trebuie să elibereze locuința de protocol în termen de 60 de zile, deoarece aceste drepturi nu se transmit.

Legea menționată reglementează clar privilegiile acordate foștilor președinți ai României: pază SPP, locuință de protocol, indemnizație specială, autoturism cu șofer, toate pe durata vieții titularului. Aceste drepturi nu sunt transmisibile moștenitorilor sau soțului/soției supraviețuitoare. Art. 4 alin. (3) precizează că membrii de familie beneficiază de reședința de protocol doar „pe durata vieții titularului”.

Protecția oferită de SPP, automobilul de serviciu și celelalte facilități administrative sunt, de asemenea, acordate doar foștilor președinți în viață. Nu există nicio prevedere legală care să permită continuarea acestor beneficii către soțul supraviețuitor. Din perspectiva juridică, aceste drepturi sunt considerate intuitu personae, adică acordate în considerarea unei persoane anume, și se sting de drept odată cu decesul acesteia.

Singura excepție este pensia de urmaș. Conform legislației privind sistemul public de pensii, Nina Iliescu poate opta pentru pensia de urmaș dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia sa actuală. Astfel, poate primi până la 50% din pensia soțului decedat, adică peste 10.500 de lei lunar, comparativ cu pensia sa curentă de aproximativ 2.464 de lei.

În anul 2018, Nina Iliescu a intervenit public pentru a combate informațiile false despre venitul său: „Nu, pensia mea nu a crescut ca în povești, ci s-a mărit, conform legii, în ultimii zece ani, până la o sumă lunară care depășește cu puțin 2000 de lei”, scria aceasta pe blogul oficial al soțului său.

Prin urmare, dacă apartamentul din Primăverii nu ar fi fost cumpărat în 1997, Nina Iliescu ar fi fost nevoită să evacueze locuința în termen de 60 de zile de la decesul soțului, rămânând practic fără locuință.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News