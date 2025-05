Primăvara în oraș – cum să combini confortul cu stilul în viața de zi cu zi?

Primăvara în oraș este momentul în care, după o iarnă lungă, începem să ne bucurăm de căldură, soare și aer curat. Cum să profităm la maximum de acest sezon, combinând confortul cu un look modern?

Verifică sugestiile noastre pentru ca cumpărăturile de primăvară să dureze doar o clipă!

Tendințe proaspete de primăvară – ABC-ul primăverii 2025

Ce vedem acum pe podiumuri? În primul rând, confortul și deschiderea către diverse forme și croieli! Una dintre cele mai importante tendințe pentru primăvara anului 2025 sunt croielile oversize. Sacourile, cămășile sau gecile lejere, care cad ușor pe umeri, se potrivesc perfect cu piese mai mulate, precum pantalonii scurți din denim sau un tricou basic. Astfel de ținute combină eleganța cu libertatea de mișcare, oferind totodată un aspect extrem de modern. Pe podiumuri am văzut și revenirea anilor ’90 – accente sportive care se încadrează excelent în estetica urbană. Sneakers-urile cu platformă, pantalonii de trening largi, ochelarii de soare înguști, gențile tip baghetă și tricourile cu imprimeuri sunt piese care revin în forță. Inspirațiile din moda acelor ani nu doar evocă amintiri din tinerețe, dar subliniază și confortul – un aspect esențial al modei contemporane.

Înflorește în culori

Primăvara 2025 este și momentul nuanțelor pastelate, dominante pe podiumuri. Roz, albastru deschis, mentă sau lavandă – aceste culori delicate apar atât pe rochii, cât și pe costume elegante. Se potrivesc perfect cu bronzul ușor al pielii și cu obrajii ușor roșii. Combinându-le cu pantaloni scurți din denim și un tricou de damă, poți obține o ținută subtilă și modernă, ideală pentru fiecare zi. Dacă nu ai chef să urmărești trendurile, amintește-ți de piesele evergreen de primăvară – motivele florale mici all over apar pe străzi în fiecare an și nu se demodează niciodată.

Sneakers – confort la fiecare pas

Primăvara merită să alegi încălțăminte care oferă confort fără a renunța la stil. Sneakers-urile sunt un clasic care se potrivește perfect cu estetica urbană. Alegând modelul potrivit, îți poți evidenția stilul personal fără a sacrifica deloc confortul. În acest sezon sunt la modă atât sneakers-urile albe, care se potrivesc cu orice, cât și cele în nuanțe pastelate, ce adaugă prospețime oricărei ținute. Merită să reținem că sneakers-urile nu înseamnă doar încălțăminte sport. Pete de vacă? Imprimeuri leopard? Dungi? De ce nu! Pe piață sunt disponibile modele elegante care seamănă cu pantofii clasici din piele, dar cu un design sportiv. Astfel de încălțări merg perfect cu pantaloni scurți din denim și un tricou basic, creând o ținută potrivită atât pentru activitățile zilnice, cât și pentru întâlniri informale. Sau poate ești o mare fană a maximalismului și a decorării pantofilor? Și pentru tine există ceva: în magazine au apărut modele de sneakers cu pandantive, brelocuri și fundițe pe șireturi.

