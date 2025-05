Ultimă oră! Mesaj din SUA, înainte de votul din România. Senatori americani, republicani și democrați, semnal pentru români

Astăzi, senatorii americani Jeanne Shaheen (D-NH), membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Chris Coons (D-DE), Thom Tillis (R-NC), Pete Ricketts (R-NE), Katie Britt (R-AL) și Chris Murphy (D-CT) au emis următoarea declarație cu privire la turul doi al alegerilor prezidențiale din România:

Înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din România din acest weekend, rămânem încrezători în puterea democrației românești și reafirmăm alianța fermă dintre SUA și România. România este un aliat NATO vital și de încredere, un contribuitor net la securitatea europeană și un lider în securizarea flancului estic al NATO. România își aduce constant contribuția, de la sprijinirea Ucrainei în lupta sa împotriva agresiunii rusești până la parteneriatul cu Moldova pentru a accelera aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

În acest weekend, poporul român va merge la urne pentru a alege un nou lider și a-și trasa calea viitoare, una care sperăm că va aprofunda parteneriatul SUA cu România și va reafirma rolul său puternic în Europa.

Îndemnăm poporul român, inclusiv membrii diasporei românești din întreaga lume, să se prezinte la vot și să își exercite dreptul la autodeterminare. De asemenea, facem apel la autoritățile române să asigure alegeri libere și corecte, neafectate de interferențe externe.

Așteptăm cu nerăbdare să începem următorul capitol al parteneriatului SUA-România alături de viitorii lideri ai României, aleși în mod corespunzător.

Mesajul în engleză:

In advance of the presidential election runoff in Romania this weekend, we remain confident in the strength of Romania’s democracy and reaffirm the steadfast alliance between the U.S. and Romania. Romania is a vital and dependable NATO ally, a net European security contributor, and a leader in securing NATO’s eastern flank. Romania consistently pulls its weight, from supporting Ukraine in its fight against Russian aggression to partnering with Moldova to accelerate its European Union accession.



This weekend, the Romanian people will go to the polls to choose a new leader and chart their future path, one we hope will deepen the U.S. partnership with Romania and reaffirm its strong role within Europe. We urge the Romanian people, including members of the Romanian diaspora around the world, to show up, vote, and exercise their right to self-determination. We also call on the Romanian authorities to ensure free and fair elections, untainted by outside interference.



We look forward to embarking on the next chapter of the U.S.-Romania partnership with Romania’s future and duly elected leaders.

