DCNews Stiri Prețul petrolului a scăzut, pe fondul scăderii consumului și perspectivelor pentru noi negocieri cu Iranul
Data publicării: 11:39 14 Apr 2026

Prețul petrolului a scăzut, pe fondul scăderii consumului și perspectivelor pentru noi negocieri cu Iranul
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Prețul petrolului scade pe măsură ce AIE prezice o scădere a consumului și o creștere a speranțelor pentru noi discuții cu Iranul.

Prețurile petrolului au scăzut marți, deoarece Agenția Internațională pentru Energie a prognozat că scăderea consumului se va răspândi, pe fondul deficitului tot mai mare de ofertă și al prețurilor medii mai mari din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, scrie CNBC.

Contractele futures pentru petrolul brut din SUA, cu livrare în mai, au scăzut cu 2,74%, ajungând la 96,37 dolari pe baril, la ora 3:55 a.m. ET. Prețul internațional de referință Brent cu livrare în iunie a scăzut cu 1,03%, ajungând la 98,34 dolari pe baril.

Conflictul a dus deja la cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, potrivit AIE, și la cea mai mare creștere lunară a prețurilor în luna martie.

CITEȘET ȘI                -               Blocadă americană în Strâmtoarea Ormuz. Bogdan Chirieac: Ne pândește o criză mondială

Discuțiile dintre SUA și Iran s-ar putea relua

Prețurile petrolului au scăzut, de asemenea, pe fondul rapoartelor de marți care sugerau că discuțiile de pace dintre Washington și Teheran ar putea fi reluate chiar în această săptămână, după ce negocierile au eșuat în weekend.

Ultimele previziuni ale AIE indică faptul că cererea globală de petrol s-ar putea contracta în cea mai mare măsură de la pandemia de Covid-19.

„Se așteaptă ca cererea de petrol să se contracte cu 80 kb/z în acest an, deoarece războiul din Iran răstoarnă perspectivele noastre globale. Aceasta este o scădere cu 730 kb/z față de raportul de luna trecută, iar o scădere prognozată de 1,5 mb/z pentru trimestrul 2 al anului 2026 ar fi cea mai accentuată de când Covid-19 a redus drastic consumul de combustibil.

Inițial, cele mai mari reduceri ale consumului de petrol au avut loc în Orientul Mijlociu și Asia Pacific, în principal pentru naftă, GPL și combustibil pentru avioane. Cu toate acestea, scăderea cererii se va răspândi pe măsură ce deficitul și prețurile mai mari persistă”, a precizat Agenția.

Negocierile din weekend, eșuate

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că următorii pași în eforturile de pace dintre SUA și Iran depind acum de Teheran.

„Indiferent dacă vom avea discuții suplimentare, indiferent dacă vom ajunge în cele din urmă la o înțelegere, cred cu adevărat că mingea este în terenul Iranului, pentru că am pus multe pe masă”, a spus Vance într-un interviu acordat Fox News.

El a menționat, de asemenea, că un acord ar putea aduce beneficii ambelor părți dacă condițiile impuse de SUA, în special cele privind programul nuclear al Iranului, ar fi îndeplinite.

Acest lucru vine în contextul în care SUA au început luni o „blocadă” a porturilor iraniene din Golful Persic. Președintele Donald Trump declarase duminică că SUA va bloca strâmtoarea, marcând o escaladare bruscă după un armistițiu de două săptămâni.

Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat ulterior că măsurile se vor aplica numai navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene.

Blocada „pune în pericol direct” exporturile de petrol ale Iranului prin Strâmtoarea Ormuz, care au fost de aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi luna trecută, potrivit lui Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia.

„Prin urmare, blocada înăsprește și mai mult piețele fizice de petrol și produse rafinate”, a spus el.

